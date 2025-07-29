ua en ru
Вт, 29 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В оккупированном Донецке прогремели взрывы: местами пропал свет

Вторник 29 июля 2025 00:06
UA EN RU
В оккупированном Донецке прогремели взрывы: местами пропал свет Фото: оккупанты утверждают, что в некоторых районах нет света (https://t.me/mchs_official)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно ночью, 28 июля, во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы. Враг жалуется на атаку неизвестных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские и местные Telegram-каналы.

Исходя из сообщений, атака якобы дронов началась примерно в 23:00. Тогда в Донецке, как утверждается, уже "велась" работа ПВО.

Вскоре в соцсетях стали распространяться кадры, на которых слышно звуки дронов, громкие взрывы и периодическую работу противовоздушной обороны.

Кроме того, канал "Mash на Донбассе" писал, что вспышки были видео в стороне Куйбышевского района. Помимо этого, в некоторых районах города якобы пропал свет.

О последствиях атаки данных пока нет.

Взрывы в Донецке и области

Напомним, что боевые действия в Донецкой области начались еще в 2014 году, а с 2022 ситуация обострилась еще больше, поскольку РФ пошла на Украину полномасштабной войной.

В связи с этим в регионе неоднократно звучат взрывы. Например, 28 июля громкие взрывы прогремели в Киевском районе Донецка.

Чуть ранее, 30 июня, в Донецке тоже были слышны взрывы и как заявлялось, город был под ракетной атакой. Позже в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны атаковали пункт управления 8-й общевойсковой армии РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Донецк Война в Украине
Новости
"Стол мира накроют в Турции": Эрдоган ожидает завершения войны РФ против Украины
"Стол мира накроют в Турции": Эрдоган ожидает завершения войны РФ против Украины
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку