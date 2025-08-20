ua en ru
Во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы (фото, видео)

Донецк, Среда 20 августа 2025 23:32
Во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы (фото, видео) Иллюстративное фото: взрывы в Донецке (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В оккупированном Донецке поздно вечером 20 августа прогремела серия взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские и местные Telegram-каналы.

Предварительно были попадания в Кировском районе. При этом отмечается, что взрывы были слышны в разных районах города. Также сообщается о пожаре.

Фото и видео из оккупированного города появились в сети.

Информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется.

Оккупационные власти и украинское командование пока не комментировали эти сообщения.

Напомним, что оккупация Донецка началась в апреле 2014 года, когда пророссийские боевики захватили здания органов власти и провозгласили так называемую "ДНР".

Город с тех пор находится под контролем российских оккупационных администраций и незаконных вооруженных формирований, а с сентября 2022 года Россия объявила его аннексированной территорией после псевдореферендума.

