Во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы (фото, видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские и местные Telegram-каналы.

Предварительно были попадания в Кировском районе. При этом отмечается, что взрывы были слышны в разных районах города. Также сообщается о пожаре.

Фото и видео из оккупированного города появились в сети.

Информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется.

Оккупационные власти и украинское командование пока не комментировали эти сообщения.