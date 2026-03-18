Вечерняя тревога в Киеве: в одном из районов упали обломки дрона

Российские оккупанты сегодня, 18 марта, вечером запустили по Киеву беспилотник. Его обломки упали в Голосеевском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram и мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.
"Во время последней воздушной тревоги в Голосеевском районе было зафиксировано падение обломков БПЛА на крышу нежилого здания", - написал Ткаченко.
По его словам, обошлось без пожара и пострадавших.
Стоит заметить, что Воздушные силы сообщали о том, что дрон летит в сторону Киева, около 18:25. Беспилотник направлялся к столице со стороны Борисполя/Броваров.
Обновлено 20:46
Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что обломки дрона также повредили стену ТЦ в Голосеевском районе.
Напомним, ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о том, что в ночь на 18 марта Россия совершила массированную воздушную атаку на Украину, выпустив 147 дронов.
Силам ПВО удалось сбить или подавить 128 вражеских беспилотников, среди которых более 70 составляли ударные БПЛА типа "Шахед".
Несмотря на эффективную работу авиации, зенитных ракетных войск и мобильных огневых групп было зафиксировано 15 попаданий ударных дронов в 12 локациях.