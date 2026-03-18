Вечірня тривога в Києві: в одному з районів впали уламки дрона

"Під час останньої повітряної тривоги в Голосіївському районі було зафіксовано падіння уламків БПЛА на дах нежитлової будівлі", - написав Ткаченко.

За його словами, обійшлося без пожежі та постраждалих.

Варто зауважити, що Повітряні сили повідомляли про те, що дрон летить у бік Києва, близько 18:25. Безпілотник прямував до столиці з боку Борисполя/Броварів.

Оновлено 20:46

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що уламки дрону також пошкодили стіну ТЦ у Голосіївському районі.