Вечірня тривога в Києві: в одному з районів впали уламки дрона

Російські окупанти сьогодні, 18 березня, ввечері запустили по Києву безпілотник. Його уламки впали в Голосіївському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в Telegram і мера Києва Віталія Кличка в Telegram.
"Під час останньої повітряної тривоги в Голосіївському районі було зафіксовано падіння уламків БПЛА на дах нежитлової будівлі", - написав Ткаченко.
За його словами, обійшлося без пожежі та постраждалих.
Варто зауважити, що Повітряні сили повідомляли про те, що дрон летить у бік Києва, близько 18:25. Безпілотник прямував до столиці з боку Борисполя/Броварів.
Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що уламки дрону також пошкодили стіну ТЦ у Голосіївському районі.
Нагадаємо, раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про те, що в ніч на 18 березня Росія здійснила масовану повітряну атаку на Україну, випустивши 147 дронів.
Силам ППО вдалося збити або придушити 128 ворожих безпілотників, серед яких понад 70 становили ударні БПЛА типу "Шахед".
Попри ефективну роботу авіації, зенітних ракетних військ і мобільних вогневих груп було зафіксовано 15 влучань ударних дронів у 12 локаціях.