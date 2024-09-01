Россияне ударили по помещению учебного заведения в Сумах, - ОВА

Сегодня вечером, 1 сентября, Россия в очередной раз атаковала город Сумы. Враг попал по помещению учебного заведения.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Сумской областной военной администрации.

В частности, ракетный удар был осуществлен по помещению учебного заведения, где расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом.

В ОВА уточнили, что здание, в которое попала ракета, находится среди жилого микрорайона города.

В настоящее время на месте работают все необходимые службы, людям оказывают медицинскую помощь. Последствия очередной атаки РФ уточняются.

"Никогда не простим врагу его злодеяний! Он будет отвечать за слезы наших детей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Сумской ОВА призвали людей соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Обновлено: в Сумах двое раненых детей

Позже стало известно, что из-за российских обстрелов ранения получили двое детей: мальчик 7 лет и девочка 13 лет, передает "Суспільне".

Последствия росссийского обстрела города Сумы (фото: "Суспільне")

Как сообщили в городском совете, были госпитализированы четыре человека. Также отмечается, что повреждено около 400 окон в домах.

Заместитель Сумского городского головы Станислав Поляков добавил, что в городе продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, работают специалисты ГСЧС, структурные подразделения горсовета.

Обновлено: раненых уже 13

В 23.46 в Сумском горсовете рассказали, что в Сумах количество пострадавших из-за российских обстрелов возросло до 13 человек.

Отмечается, что четыре человека помещены в стационар, четверо получили медицинскую помощь на месте, пятеро - будут лечиться амбулаторно.