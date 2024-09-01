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Россия ударила по инфраструктуре под Сумами: есть раненые

Россия, Воскресенье 01 сентября 2024 18:16
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Россия ударила по инфраструктуре под Сумами: есть раненые Фото: россияне обстреляли Сумскую общину (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня днем, 1 сентября, враг нанес авиационный удар по инфраструктуре Сумской громады. Всего в районе было зафиксировано 3 взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сумской областной военной администрации.

В администрации сообщили, что, по предварительной информации, после российского удара есть пострадавшие.

"На месте работают все необходимые службы. Оказывается медицинская помощь. Осуществляется ликвидация последствий вражеской атаки", - заявили в ОВА.

В то же время администрация обратилась к жителям Сумской области и призвала не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Удар РФ по колонне зерновозов в Сумской области

Напомним, что вчера, 3 августа, российские военные ракетой атаковали колонну зерновозов в Сумском районе. В результате вражеского удара один водитель погиб, еще четверо были ранены.

Однако уже сегодня россияне придумали фейк по поводу вчерашней атаки. По вымыслу оккупантов, это была военная техника, которая направлялась в Суджу Курской области.

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