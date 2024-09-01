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РФ ракетой ударила по колонне зерновозов в Сумской области: есть жертва и раненые

Сумы, Воскресенье 01 сентября 2024 10:17
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РФ ракетой ударила по колонне зерновозов в Сумской области: есть жертва и раненые Фото: РФ ракетой атаковали колонну зерновозов в Сумском районе 31 августа (t.me/prokuraturasumy)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты ракетой атаковали колонну зерновозов в Сумском районе 31 августа. Среди водителей есть погибший и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Сумской области.

По данным следствия, 31 августа, около 20:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, россияне нанесли ракетный удар по колонне зерновозов, которые находились на пути "Сумы-Харьков" вблизи с. Верхняя Сыворотка Сумского района.

"В результате атаки оккупантов погиб 23-летний водитель грузовика, еще 4 водителей ранены. Также произошло возгорание одного грузового автомобиля и повреждение около 20-ти", - рассказали в прокуратуре.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Атака РФ по Украине

Российские войска в ночь на 1 сентября атаковали Украину дронами и ракетой "Искандер-М". Как рассказали в Воздушных силах, во время атаки РФ под ударом находились зерно и аграрный сектор в двух областях Украины.

В частности, в Николаевской области россияне атаковали склад для хранения зерна. Начался пожар, который уже удалось потушить.

ПВО, в свою очередь, сбила 8 из 11 российских "Шахедов", но не справилась с баллистической ракетой.

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