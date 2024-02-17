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Второй раз за неделю. В Молдове снова нашли обломки беспилотника

Молдова, Суббота 17 февраля 2024 22:01
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Второй раз за неделю. В Молдове снова нашли обломки беспилотника Фото: в Молдове снова обнаружили обломки беспилотника (border.gov.md)
Автор: Карина Левицкая

Пограничная полиция Молдовы сегодня снова обнаружила фрагменты беспилотника. Обломки обнаружили в районе границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пограничной полиции Молдовы.

В Молдове второй раз за шесть дней нашли обломки беспилотника похожего на тип "Герань-2".

Фрагменты беспилотника были найдены в поле примерно в 2 км от молдавско-украинской границы и примерно в 5 км от города Этулия Ноуэ.

Фото: в Молдове снова обнаружили обломки беспилотника (border.gov.md)

Пограничники подчеркнули, что информация была направлена в компетентные органы, а доступ к месту обнаружения останков дрона был ограничен.

Обломки дронов в Молдове

В Молдове 11 февраля в районе границы с Украиной, недалеко от села Этулия Вулканештского района, пограничники обнаружили фрагменты дрона типа Shahed. Атака беспилотника состоялась в ночь с 9 на 10 февраля в Измаильском районе Украины, недалеко от границы с Молдовой.

На месте падения российского дрона-камикадзе Shahed в Модове во время атаки по Украине обнаружили не только обломки БПЛА, но и 50 кг взрывчатки.

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