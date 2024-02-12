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Не только обломки. На месте падения дрона в Молдове нашли 50 кг взрывчатки

Молдова, Понедельник 12 февраля 2024 14:52
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Не только обломки. На месте падения дрона в Молдове нашли 50 кг взрывчатки Фото: на месте падения дрона в Молдове нашли 50 кг взрывчатки (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На месте падения российского дрона-камикадзе Shahed в Модове во время атаки по Украине, нашли не только обломки БПЛА, но и 50 кг взрывчатки.

Об этом сообщили в молдавской полиции 12 февраля, пишет РБК-Украина со ссылкой на News Maker.

Так, во время обследования места падения обломков боевого беспилотника Shahed в Вулканештском районе саперы обнаружили боевую часть дрона, содержащую около 50 кг взрывчатого вещества.

Сотрудники местного взрывотехнического отдела МВД обезвредили и собрали все обломки беспилотника. В полиции добавили, что в ближайшее время саперы в условиях безопасности детонируют обнаруженный заряд взрывчатки.

На данный момент весь периметр падения дрона оцепили. Такие меры продлятьс ядо завершения расследования.

Обстрел Украины

В Молдове 11 февраля в районе границы с Украиной, недалеко от села Этулия Вулканештского района пограничники обнаружили фрагменты дрона типа Shahed. Атака беспилотника произошла в ночь с 9 на 10 февраля в Измаильском районе Украины, недалеко от границы с Молдовой.

Напомним, в ночь на 10 февраля оккупанты атаковали территорию Украины 31 БПЛА с Балаклавы, мыса Чауда (Крым) и Курской области (Россия). ПВО сбила 23 вражеских дрона.

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