Вдруге за тиждень. У Молдові знову знайшли уламки безпілотника

Прикордонна поліція Молдови сьогодні знову виявила фрагменти безпілотника. Уламки виявили в районі кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прикордонної поліції Молдови.

У Молдові вдруге за шість днів знайшли уламки безпілотника схожого на тип "Герань-2".

Фрагменти безпілотника були знайдені в полі приблизно за 2 км від молдавсько-українського кордону та приблизно за 5 км від міста Етулія Ноуе .

Фото: у Молдові знову виявили уламки безпілотника (border.gov.md)

Прикордонники наголосили, що інформацію було направлено до компетентних органів, а доступ до місця виявлення останків дрона було обмежено.

Уламки дронів в Молдові

У Молдові 11 лютого в районі кордону з Україною, недалеко від села Етулія Вулканештського району прикордонники виявили фрагменти дрону типу Shahed. Атака безпілотника відбулася вночі з 9 на 10 лютого в Ізмаїльському районі України, недалеко від кордону з Молдовою.

На місці падіння російського дрона-камікадзе Shahed у Модові під час атаки по Україні знайшли не тільки уламки БПЛА, а й 50 кг вибухівки.

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