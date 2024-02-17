ua en ru
Сб, 17 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вдруге за тиждень. У Молдові знову знайшли уламки безпілотника

Молдова , Субота 17 лютого 2024 22:01
UA EN RU
Вдруге за тиждень. У Молдові знову знайшли уламки безпілотника Фото: у Молдові знову виявили уламки безпілотника (border.gov.md)
Автор: Каріна Левицька

Прикордонна поліція Молдови сьогодні знову виявила фрагменти безпілотника. Уламки виявили в районі кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прикордонної поліції Молдови.

У Молдові вдруге за шість днів знайшли уламки безпілотника схожого на тип "Герань-2".

Фрагменти безпілотника були знайдені в полі приблизно за 2 км від молдавсько-українського кордону та приблизно за 5 км від міста Етулія Ноуе.

Фото: у Молдові знову виявили уламки безпілотника (border.gov.md)

Прикордонники наголосили, що інформацію було направлено до компетентних органів, а доступ до місця виявлення останків дрона було обмежено.

Уламки дронів в Молдові

У Молдові 11 лютого в районі кордону з Україною, недалеко від села Етулія Вулканештського району прикордонники виявили фрагменти дрону типу Shahed. Атака безпілотника відбулася вночі з 9 на 10 лютого в Ізмаїльському районі України, недалеко від кордону з Молдовою.

На місці падіння російського дрона-камікадзе Shahed у Модові під час атаки по Україні знайшли не тільки уламки БПЛА, а й 50 кг вибухівки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський поговорив з Байденом: обговорили ситуацію на фронті й у Конгресі
Зеленський поговорив з Байденом: обговорили ситуацію на фронті й у Конгресі
DAILY
Чому ЗСУ вийшли з Авдіївки та чи наступатиме Росія далі: чого чекати на фронті
Данило Крамаренко, Дмитро Левицький Чому ЗСУ вийшли з Авдіївки та чи наступатиме Росія далі: чого чекати на фронті