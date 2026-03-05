Иран впервые атаковал Азербайджан, под ударом аэропорт (видео)

Иран в четверг, 5 марта, атаковал Азербайджан. Беспилотник ударил по Международному аэропорту Нахичевань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Report и пресс-службу Министерства иностранных дел Азербайджана.

Как сообщается, запущенный с территории Ирана беспилотник попал в здание аэропорта и взорвался. На месте вспыхнул пожар. Очевидцы сняли момент атаки на видео.

В МИД страны сообщили, что еще один иранский дрон упал возле школьного здания в селе Шекарабад.

"Мы решительно осуждаем эти атаки беспилотников, совершенные с территории Исламской Республики Иран, в результате которых было повреждено здание аэропорта и ранены два мирных жителя", - отметили в ведомстве.

Там отметили, что нападение на территорию Азербайджана противоречит нормам и принципам международного права и служит усилению напряженности в регионе.

"Мы требуем, чтобы Исламская Республика Иран в сжатые сроки прояснила вышеупомянутый вопрос, предоставила объяснения и приняла необходимые и срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем", - добавили в МИД.

Там также отметили, что аербайджанская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ.

Посла Ирана в Азербайджане уже вызвали в МИД. Иранской стороне будет выражен решительный протест и вручена соответствующая нота протеста.