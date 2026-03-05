ua en ru
Чт, 05 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Иран впервые атаковал Азербайджан, под ударом аэропорт (видео)

10:50 05.03.2026 Чт
2 мин
Приведет ли это к новому конфликту?
aimg Татьяна Степанова
Иран впервые атаковал Азербайджан, под ударом аэропорт (видео) Фото: Иран впервые нанес удар по Азербайджану (скриншот из видео)

Иран в четверг, 5 марта, атаковал Азербайджан. Беспилотник ударил по Международному аэропорту Нахичевань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Report и пресс-службу Министерства иностранных дел Азербайджана.

Читайте также: Наземная операция началась: на Иран выдвинулись курды со стороны Ирака

Как сообщается, запущенный с территории Ирана беспилотник попал в здание аэропорта и взорвался. На месте вспыхнул пожар. Очевидцы сняли момент атаки на видео.

В МИД страны сообщили, что еще один иранский дрон упал возле школьного здания в селе Шекарабад.

"Мы решительно осуждаем эти атаки беспилотников, совершенные с территории Исламской Республики Иран, в результате которых было повреждено здание аэропорта и ранены два мирных жителя", - отметили в ведомстве.

Там отметили, что нападение на территорию Азербайджана противоречит нормам и принципам международного права и служит усилению напряженности в регионе.

"Мы требуем, чтобы Исламская Республика Иран в сжатые сроки прояснила вышеупомянутый вопрос, предоставила объяснения и приняла необходимые и срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем", - добавили в МИД.

Там также отметили, что аербайджанская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ.

Посла Ирана в Азербайджане уже вызвали в МИД. Иранской стороне будет выражен решительный протест и вручена соответствующая нота протеста.

Азербайджан разворачивает ПВО и стягивает силы к иранской границе

Напомним, ранее мы сообщали, что Азербайджан усилил военное присутствие на границе с Ираном и привел часть армии в повышенную боевую готовность. Подразделения были переброшены в приграничные районы, а военным отменили отпуска.

По данным журналистов, азербайджанское командование издало срочный приказ об усилении обороны на южном направлении, ведь ситуация на границе протяженностью более 700 километров становится все более напряженной.

В то же время власти Азербайджана заявили, что пытаются сохранять дипломатический тон, заявляя, что все военные маневры носят "исключительно оборонительный характер".

Чиновники подчеркивают, что сейчас в приоритете - укрепить государственную границу и предотвратить возможные провокации с воздуха.

Однако аналитики указывают на то, что такая активность Баку является прямым ответом на геополитическую турбулентность в регионе. Риск того, что конфликты на Ближнем Востоке могут задеть соседние страны, заставляет Азербайджан действовать на опережение.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Иран Азербайджан
Новости
Украина требует от Венгрии доступа к переданным Россией пленным
Украина требует от Венгрии доступа к переданным Россией пленным
Аналитика
Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине