Ударили дроном. Пограничники уничтожили грузовик россиян на Запорожском направлении (видео)

Силы обороны Украины на Запорожском направлении обнаружили грузовик россиян и уничтожили его с помощью дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Еще один вражеский грузовик - на металлолом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничная аэроразведка обнаружила и уничтожила вражеский грузовик.

В ГПСУ добавили, что это произошло на Запорожском направлении.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру среды, 13 декабря, составили 850 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 341 500 военных.

За прошедшие сутки, 12 декабря, украинские военные ликвидировали еще 401 россиянина на Таврическом направлении.

Снайперы Сил специальных операций уничтожили разведывательную группу россиян на Авдеевском направлении.