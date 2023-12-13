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Вдарили дроном. Прикордонники знищили вантажівку росіян на Запорізькому напрямку (відео)

Запорізька область, Середа 13 грудня 2023 15:15
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Вдарили дроном. Прикордонники знищили вантажівку росіян на Запорізькому напрямку (відео) Архівне фото: Прикордонники знищили вантажівку росіян на Запорізькому напрямку (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України на Запорізькому напрямку виявили вантажівку росіян і знищили її за допомогою дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Ще одна ворожа вантажівка - на брухт", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прикордонна аеророзвідка виявила та знищила ворожу вантажівку.

У ДПСУ додали, що це сталося на Запорізькому напрямку.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 13 грудня, склали 850 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 341 500 військових.

Протягом минулої доби, 12 грудня, українські військові ліквідували ще 401 росіянина на Таврійському напрямку.

Снайпери Сил спеціальних операцій знищили розвідувальну групу росіян на Авдіївському напрямку.

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