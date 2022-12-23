Если нет света. В YASNO обратились к киевлянам с важной просьбой
Энергетический оператор обратился к киевлянам и призвал сообщать в цифровые каналы коммуникации YASNO сообщать, когда согласно графиков свет должен быть, а фактически он отсутствует.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора компании YASNO Сергея Коваленко в Facebook.
"Сейчас в городе (Киеве – ред.) не должно быть людей, у которых свет не восстановился с момента последнего обстрела. Но может быть, что при включении мощности перегружаются сети и случаются аварии. Иногда система сетям их не показывает и узнать о них можно только по заявке от пользователей. До того будет считаться, что все в порядке. Поэтому если на ресурсах ДТЭК Киевские электросети есть информация, что у вас свет есть, а по факту его нет - сообщите об этом коллегам в цифровые каналы", - отметил Коваленко.
По его словам, общая ситуация по Киеву остается без изменений. Правый берег из-за повреждения ключевых точек не может получать большие объемы мощности. На левом мощность растет, потому даже светло-серые зоны графика не отключаются от электричества.
Ранее в YASNO заявили, что ситуация со светом в Киеве стала лучше. Левый берег столицы уже близок к графикам, но на правом берегу ситуация немного хуже.
Также напомним, вчера, 21 декабря, сообщили, что в Киеве ситуация со светом самая плохая из всей Украины.
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