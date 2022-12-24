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Из-за обстрелов прекратила работу одна из электростанций, - "Укрэнерго"

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Украина, Суббота 24 декабря 2022 11:28
Из-за обстрелов прекратила работу одна из электростанций, - "Укрэнерго" Фото: одна электростанция в Украине прекратила работу из-за повреждений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В энергосистеме Украины сохраняется существенный дефицит электроэнергии. По состоянию на 24 декабря работают все виды генерации, но из-за обстрелов и повреждений оборудования прекратила выработку одна из электростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Как отметили в пресс-службе, продолжают действовать определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей российскими атаками.

"В связи с чем всем областям доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, наиболее сложная ситуация в Киеве и Киевской области, из-за последствий атаки дронов 19 декабря, и на востоке и юге - там Россия нанесла новые артиллерийские удары по прифронтовым районам, есть повреждения на объектах энергетической инфраструктуры.

Напомним, Национальный банк Украины ухудшил оценку влияния ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны РФ на экономику Украины. Во всех трех сценариях прогнозируется дефицит электроэнергии.

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