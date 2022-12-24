Из-за обстрелов прекратила работу одна из электростанций, - "Укрэнерго"

В энергосистеме Украины сохраняется существенный дефицит электроэнергии. По состоянию на 24 декабря работают все виды генерации, но из-за обстрелов и повреждений оборудования прекратила выработку одна из электростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укрэнерго ".

Как отметили в пресс-службе, продолжают действовать определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей российскими атаками.

"В связи с чем всем областям доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, наиболее сложная ситуация в Киеве и Киевской области, из-за последствий атаки дронов 19 декабря, и на востоке и юге - там Россия нанесла новые артиллерийские удары по прифронтовым районам, есть повреждения на объектах энергетической инфраструктуры.