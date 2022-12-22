Левый берег близок к графикам, на правом стало лучше: Yasno о ситуации со светом в Киеве

Ситуация со светом в Киеве стала лучше. Левый берег столицы уже близок к графикам, но на правом берегу ситуация немного хуже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора компании YASNO Сергея Коваленко в Facebook.

"Сегодня в Киеве стало получше. Распределение такое: левый берег столицы - очень близок к графикам. На правом ситуация немного хуже, чем на левом. Но лучше, чем вчера", - сказал Коваленко.

Он рассказал, что сейчас несколько районов столицы, где электроэнергии подается меньше. Это Куреневка и Оболонь.

Коваленко объяснил, что благодаря временным схемам удалось заживить дома, которые со времени обстрелов были без питания. Он добавил, что эти дома должны получить свет хотя бы на несколько часов.

Гендиректор также отметил, что восстановительные работы продолжаются.