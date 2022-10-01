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Вчерашние санкции США против России не окажут серьезного влияния, - Bloomberg

Новина українською →
Суббота 01 октября 2022 22:09
Вчерашние санкции США против России не окажут серьезного влияния, - Bloomberg Фото: Вчерашние санкции США против России не окажут серьезного влияния (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу США ввели санкции против сотен российских чиновников, законодателей, членов семей и предприятий. Однако эти меры не окажут влияния на способность президента РФ Владимира Путина поддерживать экономику своей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Это поднимает фундаментальные вопросы по эффективности санкций, несмотря на то, что на бумаге администрация Байдена выглядит масштабно", - говорится в сообщении.

Многие санкции до сих пор не оказали существенного влияния на войну в Украине и не поколебали решимости Путина продолжать ее, несмотря на неоднократные неудачи.

"Наглая аннексия Путиным регионов Украины и его угроза применить ядерное оружие для защиты захвата земель требовали какого-то ответа. Для администрации Байдена это сводилось к необходимости послать сигнал, сообщить странам, которые могут быть склонны поддерживать российское правительство и работать с его ключевыми финансовыми чиновниками, что они могут наконец оказаться не на той стороне политики санкций США", - добавили в издании.

Кроме энергетического сектора, возникает вопрос, насколько уязвимыми могут оказаться санкции США в отношении известных российских чиновников и граждан.

"Российский олигарх Олег Дерипаска уклонился от санкций, чтобы вылететь со своей девушкой в США в 2020 году, чтобы убедиться, что их ребенок родился на американской земле", - заявили журналисты.

Напомним, что США ввели санкции против России за аннексию территорий.

Также санкции против России за аннексию украинских территорий также расширила Великобритания.

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