ua ru
Сб, 01 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вчорашні санкції США проти Росії не матимуть серйозного впливу, - Bloomberg

Новость на русском →
Субота 01 жовтня 2022 22:09
Вчорашні санкції США проти Росії не матимуть серйозного впливу, - Bloomberg Фото: Вчорашні санкції США проти Росії не матимуть серйозного впливу (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю США ввели санкції проти сотень російських чиновників, законодавців, членів сімей та підприємств. Проте ці заходи не вплинуть на здатність президента РФ Володимира Путіна підтримувати економіку своєї країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Це порушує фундаментальні питання щодо ефективності санкцій, незважаючи на те, що на папері адміністрація Байдена виглядає масштабно", - йдеться у повідомленні.

Багато санкцій досі не мали істотного впливу на війну в Україні і не похитнули рішучості Путіна продовжувати її, незважаючи на неодноразові невдачі.

"Нахабна анексія Путіним регіонів України та його загроза застосувати ядерну зброю для захисту захоплення земель вимагали якоїсь відповіді. Для адміністрації Байдена це зводилося до необхідності надіслати сигнал, повідомити країни, які можуть бути схильні підтримувати російський уряд і працювати з його ключовими фінансовими чиновниками, що вони можуть зрештою виявитися не на тій стороні політики санкцій США", - додали у виданні.

Крім енергетичного сектора, постає питання, наскільки вразливими можуть виявитися санкції США щодо відомих російських чиновників та громадян.

"Російський олігарх Олег Дерипаска ухилився від санкцій, щоб вилетіти зі своєю дівчиною до США у 2020 році, щоб переконатися, що їхня дитина народилася на американській землі", - заявили журналісти.

Нагадаємо, що США запровадили санкції проти Росії за анексію територій.

Також, санкції проти Росії за анексію українських територій також розширила Велика Британія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Санкції проти Росії Сполучені Штати Америки
NEWS
Українські військові зайняли частину Лиману: оновлена карта бойових дій
Українські військові зайняли частину Лиману: оновлена карта бойових дій
DAILY
Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України