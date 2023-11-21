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Совершали преступления в Буче и Андреевке. США ввели санкции против военных РФ

Вторник 21 ноября 2023 00:45
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Совершали преступления в Буче и Андреевке. США ввели санкции против военных РФ Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Госдепартамент США ввел санкции против полковника армии РФ Азатбека Омурбекова, а также российского солдата Данилы Фролкина за совершенные преступления против украинцев в Буче и Авдеевке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

Полковник Азатбек Омурбеков был командиром 64-й российской отдельной мотострелковой бригады в тот период, когда российские войска оккупировали Бучу. Госдеп США установил, что солдаты и офицеры 64-я отдельной мотострелковой бригады убивали, избивали, а также пытали мирных жителей в городе под Киевом. В свою очередь, Даниил Фролкин причастен к убийству безоружного украинца в Андреевке Киевской области.

В Госдепе отмечают, что причастность Омурбекова и Фролкина к грубым нарушениям прав человека подтверждены рядом независимых расследований.

Сообщается, что в результате введенных санкций Омурбеков, Фролкин и их ближайшие родственники лишены права на въезд в США. 

"Соединенные Штаты твердо намерены способствовать привлечению к ответственности за злоупотребления и зверства России в отношении народа Украины. Мы поддерживаем Украину в ее борьбе за суверенитет, территориальную целостность и верховенство закона, пока это потребуется", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Напомним, ранее СМИ установили оккупантов, убивавших местных в Киевской области. По информации журналистов, речь идет о военнослужащих 64-й мотострелковой бригады. Их зовут Данила Фролкин, Дмитрий Данилов, Руслан Глотов и Иван Шепеленко. Они находились в оккупированном селе Андреевка в марте 2022 года.

Также отметим, что Евросоюз еще в июне 2022 года внес полковника Азатбека Омурбекова в шестой пакет санкций. Санкции заключаются в запрете на въезд и заморозке активов.

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