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ЗМІ встановили окупантів, які вбивали місцевих у Київській області: що відомо

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Понеділок 15 серпня 2022 16:48
ЗМІ встановили окупантів, які вбивали місцевих у Київській області: що відомо Фото: Журналісти ідентифікували чотири російських військових, які вчиняли злочини у Київській області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Журналісти заявляють, що їм вдалося ідентифікувати чотирьох російських військових, які причетні до вчинення злочинів у селі Андріївка у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meduza.

За інформацією журналістів, мова йде про військовослужбовців 64-ї мотострілецької бригади військової частини 51460. Їх звуть Данила Фролкін, Дмитро Данилов, Руслан Глотов та Іван Шепеленко. Вони перебували в окупованому селі Андріївка в березні цього року.

Ідентифікувати військових вдалося вивчивши 25 фотографій із телефону місцевого жителя, який під час окупації забрали російські військові. З часом телефон таки повернувся до власника.

За час перебування військових в окупованій Андріївці, вони вигнали місцеву родину з їх будинку та викрали їх майно. Також місцеві повідомили, що росіяни викрали авто та на ньому возили тіла вбитих цивільних чоловіків. Було зафіксовано викрадення мопеда та відеомагнітофону Дмитром Даніловим. Місцеві розказали про вбивства цивільних, які на думку росіян займались фотографуванням їх техніки.

Журналістам також вдалося поспілкуватись з військовими. Данілов підтвердив викрадення мопеда, а Фролкін підтвердив факти масштабного мародерства. Також Фролкін підтвердив, що вбив місцевого цивільного мешканця.

Нагадаємо, що раніше журналістам вдалося ідентифікувати окупанта, який катував і вбив українського бійця.

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