Кабаєва, військові злочинці та пропагандисти: хто потрапив під нові санкції ЄС
Європейський союз офіційно ввів у дію шостий пакет санкцій проти Росії за війну проти України. До нього увійшли російські військові, яких підозрюють у масових вбивствах у Бучі, пропагандисти, а також люди, наближені до президента Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіційний журнал ЄС.
Гучні імена
Санкції Європейського союзу проти Росії, які полягають у забороні на в'їзд і заморожування активів, поширюються на наступних людей:
- Аліна Кабаєва - голова ради директорів Національної Медіагрупи (холдинг, який володіє контролюючими пакетами в державних ЗМІ), ймовірна коханка Путіна;
- Тетяна Навка, Дмитро і Єлизавета Песковы - сім'я прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова;
- Олександра Мордашова - дружина глави "Северсталі";
- Андрій Липов - глава Роскомнагляду;
- Володимир Сальдо, Кирило Стремоусов і Галина Данильченко - колаборанти, які очолили окупаційну владу на півдні України.
Військові злочинці
Європейський санкційний список також поповнився російськими військовослужбовцями з 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка перебувала в Бучі під час окупації Київської області.
Під обмеження потрапили: Азатбек Омурбеков - командир бригади; полковники Андрій Курбанов, В'ячеслав Клобуков, Олександр Вінс, Олександр Шершньов; підполковники Сергія Вєтров, Руслан Мітяєв, Андрій Єрмішко, Максим Платоненков, Володимир Матафонов, Дмитро Львов та інші офіцери.
У списку знаходиться й начальник Національного центру управління оборони РФ, генерал Михайло Мізінцев.
Російські пропагандисти
Під європейські санкції потрапили наступні пропагандисти, які обслуговують путінський режим:
- Співробітники "РИА Новости" - Петро Акопов, Тимофій Сергейцев (відомий українофобською статтею "Що Росія повинна зробити з Україною), Вікторія Никифорова;
- Білоруські пропагандисти - Григорій Азарьонок, Ігор Тур і Галина Гладка.
Крім того, в санкційний список потрапив співзасновник "Яндекса" Аркадій Волож. Після того, як про це стало відомо, акції компанії обвалилися. Волож вже оголосив про те, що залишає всі пости в "Яндексі" і йде з ради директорів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, які ще обмеження увійшли до шостого пакету санкцій проти Росії.
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