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Вчиняли злочини у Бучі та Андріївці. США ввели санкції проти військових РФ

Вівторок 21 листопада 2023 00:45
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Вчиняли злочини у Бучі та Андріївці. США ввели санкції проти військових РФ Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Держдепартамент США ввів санкції проти полковника армії РФ Азатбека Омурбекова, а також російського солдата Данила Фролкіна за скоєні злочини проти українців у Бучі та Авдіївці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.

Полковник Азатбек Омурбеков був командиром 64-ї окремої російської мотострілецької бригади в той період, коли російські війська окупували Бучу. Держдеп США встановив, що солдати та офіцери 64-ї окремої мотострілецької бригади вбивали, били, а також катували мирних жителів у місті під Києвом. У свою чергу Данило Фролкін причетний до вбивства беззбройного українця в Андріївці Київської області.

У Держдепі зазначають, що причетність Омурбекова та Фролкіна до грубих порушень прав людини підтверджена низкою незалежних розслідувань.

Повідомляється, що внаслідок введених санкцій Омурбеков, Фролкін та їхні найближчі родичі позбавлені права на в'їзд до США.

"Сполучені Штати мають намір сприяти притягненню до відповідальності за зловживання та звірства Росії щодо народу України. Ми підтримуємо Україну в її боротьбі за суверенітет, територіальну цілісність і верховенство закону, поки це буде потрібно", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, раніше ЗМІ встановили окупантів, які вбивали місцевих у Київській області. За інформацією журналістів, йдеться про військовослужбовців 64-ї мотострілецької бригади. Їх звуть Данило Фролкін, Дмитро Данилов, Руслан Глотов та Іван Шепеленко. Вони перебували в окупованому селі Андріївка у березні 2022 року.

Також зазначимо, що Євросоюз ще в червні 2022 року вніс полковника Азатбека Омурбекова до шостого пакету санкцій. Санкції полягають у забороні на в'їзд та заморожуванні активів.

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