Ученые нашли остатки галактического ядра Млечного Пути

Ученые использовали самую точную трехмерную карту галактики, а также нейронную сеть для исследования химического состава более 2 млн светил. Кроме того, команда астрономов идентифицировала 18 тысяч звезд, существовавших при рождении нашей галактики. В результате они обнаружили популяцию светил одинакового возраста со схожими орбитами, что позволяет предположить, что они присутствовали до того, как Млечный Путь "раздулся" в результате столкновений с другими галактиками, что начало происходить примерно 11 млрд лет назад.

Ученые назвали их "бедным старым сердцем" галактики, поскольку они бедны металлами, очень стары, а также находятся в центре Млечного Пути. По словам исследователей, эта популяция - остатки протогалактик.

"Первичная Вселенная состояла в основном из водорода с небольшой примесью гелия. Когда в ней появились первые звезды, в их ядрах начали появляться более тяжелые элементы - водород, гелий, углерод, вплоть до железа. Когда звезды умирают, они взрываются, выбрасывая химические элементы в космос, а из них образуются новые звезды. Чем позже образуется звезда, тем больше в ней металлов. То есть более высокая металличность присуща молодым звездам. Взрывы энергии сверхновых звезд также образуют более тяжелые металлы, такие как золото, серебро, уран. Детские звезды затем берут эти элементы, когда формируются. Орбиты звезд отличаются, поскольку они двигаются вокруг центра галактики", - рассказал Ханс-Вальтер Рикс из немецкого Института астрономии Макса Планка.

Когда удается обнаружить звезды с подобным составом, двигающиеся схожими орбитами, резонно предположить, отмечают ученые, что они существуют вместе уже длительное время.

"13-миллиардная история Млечного Пути - это гигантская вкусная головоломка, которую необходимо реконструировать согласно современному состоянию галактики. Эти пучки звезд, образовавшихся в ранней Вселенной, были не полноценными галактиками, а их семенами. В детстве Млечного Пути три или четыре семени слились вместе, чтобы образовать ядро того, что станет нашей родной галактикой", - объясняет Рикс.

Увлекательное открытие вызывает множество вопросов, которые ученые надеются исследовать. Среди них - пространственное распределение звезд, особые коэффициенты численности и т. п.

"И, пожалуй, сложнее всего, могут ли они привести нас к тем звездам - меньшим, тусклым, которых труднее найти. Итак, древнее сердце Млечного Пути может оказаться чрезвычайно богатым ответом о нашей галактической истории", - констатировал астроном.