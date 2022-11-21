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Hubble показал уникальную фотографию "столкновения" галактик: яркий кадр

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Понедельник 21 ноября 2022 13:36
Hubble показал уникальную фотографию "столкновения" галактик: яркий кадр Фото: Hubble показал уникальную фотографию "столкновения" галактик (NASA)
Автор: Сергей Пышкин

Космический телескоп Hubble показал галактическое столкновение в созвездии Эридан. Столкновение получило название Arp-Madore 417-391.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс- службу обсерватории.

Arp-Madore 417-391 расположен в 670 миллионах световых лет от Земли.

На изображении можно увидеть две галактики, справа от центра образующие узкое и голубое кольцо, а их ядра - выпуклость на одной из сторон

Hubble показал уникальную фотографию &quot;столкновения&quot; галактик: яркий кадр

Фото: Hubble показал уникальную фотографию "столкновения" галактик (esahubble.org)

Над кольцом расположена яркая оранжевая звезда. Левее центра можно увидеть две меньшие спиральные галактики и несколько звезд.

Следует добавить, что название созвездия имеет древнегреческое происхождение – в честь реки Эридан в мифологии.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Hubble сделал фотографию спиральной галактики NGC 5495 , расположенной в созвездии Гидра.

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