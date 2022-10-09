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В океане на спутнике Сатурна нашли доказательства возможной жизни

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Пекін, Воскресенье 09 октября 2022 15:27
В океане на спутнике Сатурна нашли доказательства возможной жизни Фото: в океане на спутнике Сатурна нашли доказательства возможной жизни (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Международная команда ученых обнаружила новые доказательства в пользу гипотезы о возможной жизни на Энцеладе - одном из спутников Сатурна.

Об этом сообщает РБК-Украина соссылкой на Xinhua.

Исследователи под руководством геохимика из Китайского университета Хао Цзихуа предположили, что в океане Энцелада, покрытого слоем льда, может содержаться растворенный фосфор, необходимый для биологической жизни элемент. Кроме того, в океане ученые обнаружили углерод, водород, азот, кислород и серу.

Из-за отсутствия фосфора, который является обязательным компонентом костей, клеточных мембран и ДНК, Энцелад когда-то считался международным научным сообществом необитаемым.

"Океанская вода на планете оказалась очень соленой и лишенной кислорода, подобно газированной воде, которую люди пьют на Земле", — сказал ведущий исследователь Хао Цзихуа из Университета науки и технологий Китая.

По словам исследователей, хотя фосфор еще не был обнаружен в явном виде, это исследование дает научную основу для будущих исследований потенциальной жизни на спутнике Сатурна Энцеладе.

Напомним, что Франция планирует инвестировать 9 млрд евро в космическую отрасль в течение трех последующих лет.

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