NASA показало спутниковый снимок обесточенной Украины
Космическое агентство NASA показало спутниковый снимок обесточенной Украины. Кадр был сделан после масштабной ракетной атаки России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA.
На электронной карте NASA изображена Земля из космоса. При этом на спутниковых кадрах, сделанных утром 17 декабря, заметна территория Украины, которая из-за обстрела критической инфраструктуры осталась без света.
Фото: спутниковый снимок Украины за 17 декабря (worldview.earthdata.nasa.gov)
На предыдущих снимках из космоса можно увидеть, что источников освещения было больше.
Фото: спутниковый снимок Украины за 15 декабря (worldview.earthdata.nasa.gov)
Напомним, российские войска во время атаки 16 декабря выпустили по Украине 76 ракет, однако силы ПВО сбили около 60 враждебных целей.
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