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NASA показало спутниковый снимок обесточенной Украины

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Киев, Понедельник 19 декабря 2022 09:56
NASA показало спутниковый снимок обесточенной Украины Фото: обесточенную Украину показали из космоса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Космическое агентство NASA показало спутниковый снимок обесточенной Украины. Кадр был сделан после масштабной ракетной атаки России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA.

На электронной карте NASA изображена Земля из космоса. При этом на спутниковых кадрах, сделанных утром 17 декабря, заметна территория Украины, которая из-за обстрела критической инфраструктуры осталась без света.

NASA показало спутниковый снимок обесточенной Украины

Фото: спутниковый снимок Украины за 17 декабря (worldview.earthdata.nasa.gov)

На предыдущих снимках из космоса можно увидеть, что источников освещения было больше.

NASA показало спутниковый снимок обесточенной Украины

Фото: спутниковый снимок Украины за 15 декабря (worldview.earthdata.nasa.gov)

Напомним, российские войска во время атаки 16 декабря выпустили по Украине 76 ракет, однако силы ПВО сбили около 60 враждебных целей.

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