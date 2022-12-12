Hubble сделал яркую фотографию звездного скопления в созвездии Стрельца: фото

Принадлежащий NASA космический телескоп Hubble сделал новую уникальную фотографию. На этот раз он изобразил звездное скопление NGC 6530, которое находится в созвездии Стрельца.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу обсерватории.

NGC 6530 является скоплением нескольких тысяч звезд, которые, со своей стороны, расположены в более чем 4 тысяч световых лет от Земли.

Скопление расположено внутри туманности Лагуна - гигантского облака газа и пыли. Именно туманность придает изображению дымчатый вид.

Фотография была сделана с помощью камер Advanced Camera for Surveys и Wide Field Planetary Camera 2. В ходе исследования ученые надеялись найти новые образцы проплодов, свидетельствующих о начале процесса зарождения звезды.

Фото: Hubble сделал яркую фотографию звездного скопления в созвездии Стрельца (esahubble.org)