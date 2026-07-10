Ученые нашли самого странного пользователя ChatGPT: что на самом деле просят у чат-бота

Странный рекорд: фанфикшен, которого не просили

Изучая массив данных, содержавший анонимизированные разговоры со старой версией ChatGPT, ученые наткнулись на чрезвычайно упорного пользователя.

Анонимный энтузиаст потратил месяцы своей жизни на то, чтобы заставить чат-бот генерировать детализированные фанфики о беременности персонажей популярной психологической визуальной новеллы "Doki Doki Literature Club!".

Фанат стал абсолютным лидером по количеству сгенерированного художественного контента во всей базе данных. Авторы исследования официально назвали его самым ярким примером "искателя бесконечной истории" (infinite story demander).

Что действительно пишут люди: статистика скрытых диалогов

Хотя история с аниме-персонажами выглядит комично и странно, само исследование дает уникальный и крайне серьезный взгляд на поведение пользователей.

Ученые проанализировали более 500 тысяч разговоров и выяснили, что более трети из них касались создания художественной литературы.

С помощью другой большой языковой модели исследователи классифицировали эти тексты:

Почти половина всех художественных запросов приходилась на фанфики.

Более четверти сгенерированных историй носило откровенно сексуальный характер.

Только 2 процента так называемых "суперпользователей" сгенерировали более 80 процентов всех художественных текстов в базе данных.

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Эффект нескончаемого повторения: психология пользователей

Исследователи выделили два основных типа ярых авторов, которые используют ИИ для написания историй:

"Циклические авторы" (story cyclers) - пользователи, определенное время требующие от ИИ создавать разные версии одной истории, а затем переключающиеся на совершенно другую тему.

"Искатели нескончаемых историй" (infinite story demanders) - люди, которые месяцами принуждают нейросеть переписывать и детализировать один и тот же сюжет, создавая нескончаемые вариации.

Средний статистический пользователь повторяет свои запросы примерно в 42% случаев. Однако у первой десятки наиболее активных авторов этот показатель подпрыгивает до 85 процентов.

Ученые отмечают, что такое поведение не всегда связано с неудовлетворением результатом работы ИИ. Чаще всего пользователями руководит желание читать бесконечные альтернативные финалы и вариации одной и той же истории, ни одна из которых не повторяется дважды.

Как результат - искусственный интеллект становится идеальным инструментом для удовлетворения персональных, пусть даже чрезвычайно эксцентричных, человеческих интересов.