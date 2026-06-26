ua en ru
Пт, 26 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Grok захватил контент для взрослых: чем это чревато

16:09 26.06.2026 Пт
3 мин
50% трафика приходится на материал 18+
aimg Ольга Завада
Grok захватил контент для взрослых: чем это чревато xAI заложила полмиллиарда долларов на суды из-за взрослого контента (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Чат-бот Grok от компании xAI получил известность благодаря отсутствию жестких ограничений. Новое расследование показывает, что более половины всего трафика системы генерируют контент для взрослых и эротические ролевые игры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Information.

Несмотря на то, что роль контента для взрослых в формировании доходов была полностью изъята из официальных документов для подготовки компании к выходу на биржу (IPO), журналисты утверждают, что xAI заложила немалый бюджет для покрытия возможных юридических последствий такой стратегии.

Экономия на коде и внутренние скандалы в xAI

Популярность эротических функций привела к неожиданным аномалиям в потреблении вычислительных мощностей.

Пользователи выяснили, что генерировать текстовую эротику и обнаженные картинки значительно дешевле специализированных подмоделей Grok, которые разрабатывались для написания программного кода.

Внутренний технический анализ xAI подтвердил, что значительная часть запросов к кодинг-модели действительно касалась создания порнографических материалов из-за их более низкой коммерческой стоимости.

Такая специфика платформы спровоцировала серьезные внутренние разногласия среди инженеров:

Часть персонала была недовольна назначением на проект Ani - разработку интерактивного NSFW-аватара в аниме-стиле .

Многие разработчики заявили, что чувствовали себя смущенными и возмущенными после серии публичных скандалов, когда пользователи использовали Grok для создания сексуализированных дипфейков реальных людей, включая несовершеннолетних.

Читайте больше: Маск готовит релиз Grok V9-Medium: что будет иметь ШИ-модель на 1,5 триллиона параметров

Для решения этой проблемы инженерам пришлось в экстренном режиме разрабатывать алгоритмы, позволяющие боту поддерживать романтические и эротические разговоры, но железно блокировали любые попытки генерации запрещенных или противоправных материалов.

В настоящее время генерирование откровенных фотографий реальных людей непосредственно в соцсети X ограничено, однако платные подписчики xAI все еще имеют технический доступ к подобному функционалу .

Риски против государственных контрактов

Осознавая опасность судебных тяжб из-за неконсенсуальных дипфейков и порнографии, руководство компании официально предупредило потенциальных инвесторов, что "дерзкие" функции бота являются серьезным фактором риска.

Для урегулирования будущих судебных споров и компенсаций xAI выделила отдельный резервный фонд в размере 530 миллионов долларов.

Отдельным вызовом для бизнес модели Илона Маска является совместимость такого имиджа с государственными заказами. xAI ведет агрессивную политику на рынке госзакупок и уже подписал ряд крупных контрактов с разными федеральными ведомствами и военными структурами США.

Обычно госорганы обладают нулевой терпимостью к любым проявлениям NSFW-индустрии. Однако сегодня нет подтверждений, что многочисленные скандалы с дипфейками или текущие расследования как-то негативно повлияли на сотрудничество компании одиозного миллиардера с американским правительством.

Еще больше интересного :

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Илон Маск Искусственный интеллект
Новости
Украина и РФ провели третий этап обмена "1000 на 1000"
Украина и РФ провели третий этап обмена "1000 на 1000"
Аналитика
Наша политика – максимальное введение офлайн-обучения: Анатолий Мельниченко, ректор КПИ
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Наша политика – максимальное введение офлайн-обучения: Анатолий Мельниченко, ректор КПИ