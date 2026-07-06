ua en ru
Пн, 06 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Впервые за 260 лет: ИИ помог прочитать рукопись масонского ордена

08:11 06.07.2026 Пн
4 мин
Ученые обнаружили подробное описание ритуалов тайного общества
aimg Ольга Завада
Впервые за 260 лет: ИИ помог прочитать рукопись масонского ордена Шифр Copiale связал офтальмологов и масонов (скриншот: USC)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Американские и шведские ученые декодировали 105-страничную рукопись XVIII века. Расшифровать записи удалось только после применения ИИ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv .

Метод обмана и компьютерный анализ текста

Манускрипт, создание которого датируется периодом между 1760 и 1780 годами (хотя сам текст описывает события более ранних десятилетий), содержит около 75 000 знаков.

Свое название он получил благодаря одной из двух единственных незакодированных надписей в документе. Примечательно, что книга написана без пробелов между словами.

Доктор Кевин Найт, ведущий научный сотрудник Института информационных наук USC, объединился со шведскими лингвистками Беатой Медьеши и Кристианой Шефер из Уппсальского университета.

После нескольких неудачных попыток команда смогла выделить в тексте 90 уникальных символов, среди которых были греческие буквы, алхимические знаки и абстрактные фигуры типа глаза.

Ключевым прорывом стал анализ частоты употребления слов, определивший тип шифра - он оказался омофоническим (звучит одинаково, однако имеет разное значение - ред.).

Главные особенности кода Copiale cipher:

Латинские буквы-пустышки. Исследователи долго пытались расшифровать именно 26 классических латинских букв (как в верхнем, так и в нижнем регистрах), но они оказались ловушкой для дешифровщиков. Эти буквы не имели никакого содержания и выполняли роль обычных пробелов между словами.

Секретная пунктуация. Ученые заметили, что обычное двоеточие в тексте имело важное криптографическое значение - она указывала на то, что предыдущую согласную букву нужно удвоить.

Омофоническая замена. Одной реальной букве в тексте соответствовало несколько разных графических символов. Это позволило авторам сгладить естественную частоту употребления букв и защитить текст от простого частотного анализа.

Немецкие корни. Поскольку книгу нашли в Германии, статистический анализ смежных символов проводился по базе немецкого языка, после чего все элементы пазла быстро сложились в единый текст.

Читайте больше : Один из самых загадочных шифров мира разгадали через 130 лет: что он скрывал

Секретные обряды и подполье немецких "Окулистов"

Когда занавес тайны был снят, перевод обнажил неожиданный смысл: манускрипт оказался уставом и обрядовым пособием немецкого тайного общества 1730-х годов =, называвшего себя "Окулистами" (или Высокопросветленным орденом окулистов).

Организация была ослеплена темой глазной хирургии и офтальмологии, хотя, как выяснили ученые, ни один из ее членов на самом деле не являлся практикующим врачом. Текст подробно описывает их политические идеалы и причудливый ритуал посвящения нового члена ордена.

Этапы инициации новобранца:

Сначала кандидата заводили в комнату, освещенную свечами, где лежали хирургические инструменты, и заставляли "читать" чистый лист бумаги.

Когда он признавался, что ничего не видит, ему последовательно одевали очки, затем протирали глаза тканью с водой, а в финале проводили символическую "операцию" - выщипывали один единственный волос из брови.

Глаз использовался как главная метафора познания и света.

Историки отмечают, что такая суровая конспирация была вынужденной. "Окулисты" на самом деле были ответвлением масонской ложи.

Поскольку в 1738 г. Папа Климент XII официально запретил деятельность масонов и их обряды под угрозой отлучения от церкви, немецкие интеллектуалы придумали медицинскую ширму, чтобы безопасно продолжать свои собрания.

Несмотря на таинственность и устрашающий антураж глазной хирургии XVIII века, расшифрованный манускрипт доказывает: орден не имел никаких преступных намерений, а только занимался сохранением и распространением научных и философских знаний во времена религиозных запретов.

Больше интересного : Похожие на вечный двигатель: изобретения XIX века работают 180 лет без остановки

Почему разгадка Copiale cipher важна для науки?

Успех с германским манускриптом открывает новое окно для историков, изучающих эволюцию идей и влияние тайных обществ на мировые революции.

Раньше роль многих орденов оставалась неизвестной именно из-за зашифрованных архивов. Кроме того, этот кейс дает надежду на разгадку других исторических тайн.

По словам доктора Найта, в мире остается немало зашифрованных текстов огромной ценности, например знаменитая 240-страничная Рукопись Войнича, созданная в начале 1400-х годов, которая веками загоняет криптографов в тупик.

Среди современных аналогов он вспоминает нерасшифрованные письма серийного убийцы Зодиака в Калифорнии и не до конца расшифрованную часть скульптуры "Криптос" возле штаб-квартиры ЦРУ.

Еще больше интересного :

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Искусственный интеллект Ученые
Новости
ГСЧС опубликовали кадры спасательных операций после атаки на Киев
ГСЧС опубликовали кадры спасательных операций после атаки на Киев
Аналитика
1424 дня в аду, "игры" с ФСБ и стоячий режим: Интервью с бойцом "Азова" Сергеем Бенцой
Татьяна Демухкорреспондент РБК-Украина 1424 дня в аду, "игры" с ФСБ и стоячий режим: Интервью с бойцом "Азова" Сергеем Бенцой