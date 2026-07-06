Впервые за 260 лет: ИИ помог прочитать рукопись масонского ордена

Американские и шведские ученые декодировали 105-страничную рукопись XVIII века. Расшифровать записи удалось только после применения ИИ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv .

Метод обмана и компьютерный анализ текста

Манускрипт, создание которого датируется периодом между 1760 и 1780 годами (хотя сам текст описывает события более ранних десятилетий), содержит около 75 000 знаков.

Свое название он получил благодаря одной из двух единственных незакодированных надписей в документе. Примечательно, что книга написана без пробелов между словами.

Доктор Кевин Найт, ведущий научный сотрудник Института информационных наук USC, объединился со шведскими лингвистками Беатой Медьеши и Кристианой Шефер из Уппсальского университета.

После нескольких неудачных попыток команда смогла выделить в тексте 90 уникальных символов, среди которых были греческие буквы, алхимические знаки и абстрактные фигуры типа глаза.

Ключевым прорывом стал анализ частоты употребления слов, определивший тип шифра - он оказался омофоническим (звучит одинаково, однако имеет разное значение - ред.).

Главные особенности кода Copiale cipher:

Латинские буквы-пустышки. Исследователи долго пытались расшифровать именно 26 классических латинских букв (как в верхнем, так и в нижнем регистрах), но они оказались ловушкой для дешифровщиков. Эти буквы не имели никакого содержания и выполняли роль обычных пробелов между словами.

Секретная пунктуация. Ученые заметили, что обычное двоеточие в тексте имело важное криптографическое значение - она указывала на то, что предыдущую согласную букву нужно удвоить.

Омофоническая замена. Одной реальной букве в тексте соответствовало несколько разных графических символов. Это позволило авторам сгладить естественную частоту употребления букв и защитить текст от простого частотного анализа.

Немецкие корни. Поскольку книгу нашли в Германии, статистический анализ смежных символов проводился по базе немецкого языка, после чего все элементы пазла быстро сложились в единый текст.

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Секретные обряды и подполье немецких "Окулистов"

Когда занавес тайны был снят, перевод обнажил неожиданный смысл: манускрипт оказался уставом и обрядовым пособием немецкого тайного общества 1730-х годов =, называвшего себя "Окулистами" (или Высокопросветленным орденом окулистов).

Организация была ослеплена темой глазной хирургии и офтальмологии, хотя, как выяснили ученые, ни один из ее членов на самом деле не являлся практикующим врачом. Текст подробно описывает их политические идеалы и причудливый ритуал посвящения нового члена ордена.

Этапы инициации новобранца:

Сначала кандидата заводили в комнату, освещенную свечами, где лежали хирургические инструменты, и заставляли "читать" чистый лист бумаги.

Когда он признавался, что ничего не видит, ему последовательно одевали очки, затем протирали глаза тканью с водой, а в финале проводили символическую "операцию" - выщипывали один единственный волос из брови.

Глаз использовался как главная метафора познания и света.

Историки отмечают, что такая суровая конспирация была вынужденной. "Окулисты" на самом деле были ответвлением масонской ложи.

Поскольку в 1738 г. Папа Климент XII официально запретил деятельность масонов и их обряды под угрозой отлучения от церкви, немецкие интеллектуалы придумали медицинскую ширму, чтобы безопасно продолжать свои собрания.

Несмотря на таинственность и устрашающий антураж глазной хирургии XVIII века, расшифрованный манускрипт доказывает: орден не имел никаких преступных намерений, а только занимался сохранением и распространением научных и философских знаний во времена религиозных запретов.

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Почему разгадка Copiale cipher важна для науки?

Успех с германским манускриптом открывает новое окно для историков, изучающих эволюцию идей и влияние тайных обществ на мировые революции.

Раньше роль многих орденов оставалась неизвестной именно из-за зашифрованных архивов. Кроме того, этот кейс дает надежду на разгадку других исторических тайн.

По словам доктора Найта, в мире остается немало зашифрованных текстов огромной ценности, например знаменитая 240-страничная Рукопись Войнича, созданная в начале 1400-х годов, которая веками загоняет криптографов в тупик.

Среди современных аналогов он вспоминает нерасшифрованные письма серийного убийцы Зодиака в Калифорнии и не до конца расшифрованную часть скульптуры "Криптос" возле штаб-квартиры ЦРУ.