Вчені знайшли найдивнішого користувача ChatGPT: що насправді просять у чат-бота

Дивний рекорд: фанфікшен, якого не просили

Вивчаючи масив даних, що містив анонімізовані розмови зі старою версією ChatGPT, науковці натрапили на надзвичайно наполегливого користувача.

Анонімний ентузіаст витратив місяці свого життя на те, щоб змусити чат-бот генерувати деталізовані фанфіки про вагітність персонажів популярної психологічної візуальної новели "Doki Doki Literature Club!".

Фанат став абсолютним лідером за кількістю згенерованого художнього контенту в усій базі даних. Автори дослідження офіційно назвали його найяскравішим прикладом "шукача нескінченної історії" (infinite story demander).

Що насправді пишуть люди: статистика прихованих діалогів

Хоча історія з аніме-персонажами виглядає комічно та дивно, саме дослідження надає унікальний і вкрай серйозний погляд на поведінку користувачів.

Вчені проаналізували понад 500 тисяч розмов і з'ясували, що більше третини з них стосувалися створення художньої літератури.

За допомогою іншої великої мовної моделі дослідники класифікували ці тексти:

Майже половина всіх художніх запитів припадала на фанфіки.

Більше чверті згенерованих історій мало відверто сексуальний характер.

Лише 2 відсотки так званих "суперкористувачів" згенерували понад 80 відсотків усіх художніх текстів у базі даних.

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Ефект нескінченного повторення: психологія юзерів

Дослідники виділили два основні типи затятих авторів, які використовують ШІ для написання історій:

"Циклічні автори" (story cyclers) - користувачі, які певний час вимагають від ШІ створювати різні версії однієї історії, а потім перемикаються на абсолютно іншу тему.

"Шукачі нескінченних історій" (infinite story demanders) - люди, які місяцями змушують нейромережу переписувати та деталізувати один і той самий сюжет, створюючи нескінченні варіації.

Середній статистичний користувач повторює свої запити приблизно у 42 відсотках випадків. Проте у першій десятці найактивніших авторів цей показник зростає до 85 відсотків.

Вчені зазначають, що така поведінка не завжди пов'язана з незадоволенням результатом роботи ШІ. Найчастіше користувачами керує бажання читати нескінченні альтернативні фінали та варіації однієї й тієї самої історії, жодна з яких не повторюється двічі.

Як результат - штучний інтелект стає ідеальним інструментом для задоволення персональних, нехай навіть надзвичайно ексцентричних, людських інтересів.