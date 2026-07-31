ua en ru
Пт, 31 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Ученые предупредили о новой угрозе роботов: под ударом рынок труда, конфиденциальность и безопасность

16:37 31.07.2026 Пт
3 мин
Новая веха изоляции и двойных стандартов?
aimg Ольга Завада
Ученые предупредили о новой угрозе роботов: под ударом рынок труда, конфиденциальность и безопасность Новая цифровая этика находит не все ответы (фото: Pexels)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Работы быстро переходят из лабораторий в настоящий мир. Ученые предупреждают, что главный вызов заключается уже не в самой технологии, а в ее влиянии на рынок труда, человеческие отношения и даже будущие войны.

Об этом информирует РБК-Украина, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Science Robotics.

Пять столпов "новой эры"

Авторы исследования подробно проанализировали пять ключевых направлений развития роботизированных систем:

  • аппаратное обеспечение,
  • передвижение,
  • автономность,
  • обработку данных,
  • сферы применения

По их прогнозам эти системы фундаментально изменят то, как мы работаем и сосуществуем с машинами.

Однако за техническим прорывом скрываются серьезные социальные вызовы. Соавтор работы, профессор философии Университета Монаша Роберт Спарроу, отмечает, что вовлечение роботов в сферу ухода за пожилыми людьми из-за демографического кризиса вызывает немало вопросов.

Каких именно?

Потеря человеческого контакта: действительно ли пожилые люди стремятся замены живой заботы на холодные алгоритмы?

Угроза конфиденциальности: работы-смотрители оснащены камерами и датчиками. Не превратят ли они дома уязвимых граждан в зоны постоянной цифровой слежки?

Проблема гендера и расы: поскольку человекообразным работам часто придают выразительные мужские или женские черты, это создает дополнительную основу для предубеждений.

Читайте больше: ИИ заговорил об уничтожении людей: причина удивила ученых

Психологическая ловушка: что отношение к машинам говорит о нас?

Особую обеспокоенность ученых вызывает эмоциональная сторона взаимодействия с роботами. По мнению Спарроу, наше поведение по машинам зеркально отражает наш собственный характер.

"Если удар по роботе-пылесосу - это просто проявление разочарования, то пинание робособаки разоблачает гораздо более тревожные черты нашей личности", - отмечает профессор.

Кроме того, ученые сомневаются, возможна ли настоящая дружба с неодушевленными существами.

Если люди начнут полагаться на роботов для эмоциональной поддержки, это может только усилить социальную изоляцию и снизить мотивацию искать общение с другими людьми. А внезапная поломка такого "друга" чревата тяжелой психологической травмой.

Больше интересног : Эмбрионы с новой ДНК: почему ученые боятся "детей на заказ"

Снижение "порога" войны и риски для рынка труда

Использование роботов в боевых действиях - еще один критический фактор.

Применение автономных или полуавтономных машин на фронте снимает психологические барьеры для убийства и снижает порог разрешения вооруженных конфликтов.

В то же время это запутывает юридические рамки ответственности за военные преступления .

В сфере экономики угрозы не менее масштабны:

Новая волна безработицы: если раньше автоматизация затрагивала преимущественно заводы, то новые подвижные работы способны заменить людей в сфере услуг, где в развитых странах занято до 80 процентов работников.

Углубление неравенства: доходы от роботизации будут сосредотачиваться в руках узкого круга владельцев технологий.

Ученые подытоживают: важнейшая часть работа - это не его механические ноги, а политические и общественные нормы, регулирующие его использование.

Судьбу этих технологий должно решать все общество через демократический мандат, а не небольшая группа инженеров или корпораций.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ученые
Новости
Командира "Хартии" Оболенского пытались убить: что известно
Командира "Хартии" Оболенского пытались убить: что известно
Аналитика
Купить турникет – мало: что нужно знать о домедицинской помощи и куда пойти учиться
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Купить турникет – мало: что нужно знать о домедицинской помощи и куда пойти учиться