Ученые предупредили о новой угрозе роботов: под ударом рынок труда, конфиденциальность и безопасность
Работы быстро переходят из лабораторий в настоящий мир. Ученые предупреждают, что главный вызов заключается уже не в самой технологии, а в ее влиянии на рынок труда, человеческие отношения и даже будущие войны.
Об этом информирует РБК-Украина, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Science Robotics.
Пять столпов "новой эры"
Авторы исследования подробно проанализировали пять ключевых направлений развития роботизированных систем:
- аппаратное обеспечение,
- передвижение,
- автономность,
- обработку данных,
- сферы применения
По их прогнозам эти системы фундаментально изменят то, как мы работаем и сосуществуем с машинами.
Однако за техническим прорывом скрываются серьезные социальные вызовы. Соавтор работы, профессор философии Университета Монаша Роберт Спарроу, отмечает, что вовлечение роботов в сферу ухода за пожилыми людьми из-за демографического кризиса вызывает немало вопросов.
Каких именно?
Потеря человеческого контакта: действительно ли пожилые люди стремятся замены живой заботы на холодные алгоритмы?
Угроза конфиденциальности: работы-смотрители оснащены камерами и датчиками. Не превратят ли они дома уязвимых граждан в зоны постоянной цифровой слежки?
Проблема гендера и расы: поскольку человекообразным работам часто придают выразительные мужские или женские черты, это создает дополнительную основу для предубеждений.
Психологическая ловушка: что отношение к машинам говорит о нас?
Особую обеспокоенность ученых вызывает эмоциональная сторона взаимодействия с роботами. По мнению Спарроу, наше поведение по машинам зеркально отражает наш собственный характер.
"Если удар по роботе-пылесосу - это просто проявление разочарования, то пинание робособаки разоблачает гораздо более тревожные черты нашей личности", - отмечает профессор.
Кроме того, ученые сомневаются, возможна ли настоящая дружба с неодушевленными существами.
Если люди начнут полагаться на роботов для эмоциональной поддержки, это может только усилить социальную изоляцию и снизить мотивацию искать общение с другими людьми. А внезапная поломка такого "друга" чревата тяжелой психологической травмой.
Снижение "порога" войны и риски для рынка труда
Использование роботов в боевых действиях - еще один критический фактор.
Применение автономных или полуавтономных машин на фронте снимает психологические барьеры для убийства и снижает порог разрешения вооруженных конфликтов.
В то же время это запутывает юридические рамки ответственности за военные преступления .
В сфере экономики угрозы не менее масштабны:
Новая волна безработицы: если раньше автоматизация затрагивала преимущественно заводы, то новые подвижные работы способны заменить людей в сфере услуг, где в развитых странах занято до 80 процентов работников.
Углубление неравенства: доходы от роботизации будут сосредотачиваться в руках узкого круга владельцев технологий.
Ученые подытоживают: важнейшая часть работа - это не его механические ноги, а политические и общественные нормы, регулирующие его использование.
Судьбу этих технологий должно решать все общество через демократический мандат, а не небольшая группа инженеров или корпораций.