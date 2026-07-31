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Вчені попередили про нову загрозу від роботів: під ударом ринок праці, приватність і безпека

16:37 31.07.2026 Пт
3 хв
Нова віха ізоляції та подвійних стандартів?
aimg Ольга Завада
Вчені попередили про нову загрозу від роботів: під ударом ринок праці, приватність і безпека Нова цифрова етика наразі знаходить не всі відповіді (фото: Pexels)
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Роботи стрімко переходять із лабораторій у реальний світ. Науковці попереджають, що головний виклик полягає вже не у самій технології, а в її впливі на ринок праці, людські взаємини та навіть майбутні війни.

Про це інформує РБК-Україна, посилаючись на дослідження, опубліковане у журналі Science Robotics.

П'ять стовпів "нової ери"

Автори дослідження детально проаналізували п'ять ключових напрямків розвитку роботизованих систем:

  • апаратне забезпечення,
  • пересування,
  • автономність,
  • обробку даних,
  • сфери застосування.

За їхніми прогнозами, ці системи фундаментально змінять те, як ми працюємо та співіснуємо з машинами.

Проте за технічним проривом ховаються серйозні соціальні виклики. Співавтор роботи, професор філософії Університету Монаша Роберт Спарроу, зазначає, що залучення роботів до сфери догляду за літніми людьми через демографічну кризу викликає чимало запитань.

Яких саме?

Втрата людського контакту: чи дійсно люди похилого віку прагнуть заміни живого піклування на холодні алгоритми?

Загроза приватності: роботи-доглядачі оснащені камерами та датчиками. Чи не перетворять вони домівки вразливих громадян на зони постійного цифрового стеження?

Проблема гендеру й раси: оскільки людиноподібним роботам часто надають виразних чоловічих або жіночих рис, це створює додаткове підґрунтя для упереджень.

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Психологічна пастка: що ставлення до машин каже про нас?

Особливе занепокоєння вчених викликає емоційний бік взаємодії з роботами. На думку Спарроу, наша поведінка щодо машин дзеркально відображає наш власний характер.

"Якщо удар по роботу-пилососу - це просто вияв розчарування, то копання робособаки викриває значно тривожніші риси нашої особистості", - наголошує професор.

Крім того, науковці сумніваються, чи можлива справжня дружба з неживими істотами.

Якщо люди почнуть покладатися на роботів для емоційної підтримки, це може лише посилити соціальну ізоляцію та знизити мотивацію шукати спілкування з іншими людьми. А раптова поломка такого "друга" загрожує важкою психологічною травмою.

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Зниження "порогу" війни та ризики для ринку праці

Використання роботів у бойових діях - ще один критичний фактор.

Застосування автономних або напівавтономних машин на фронті знімає психологічні бар'єри для вбивства та знижує поріг розв'язання збройних конфліктів.

Водночас це заплутує юридичні рамки відповідальності за воєнні злочини.

У сфері економіки загрози не менш масштабні:

Нова хвиля безробіття: якщо раніше автоматизація торкалася переважно заводів, то нові рухомі роботи здатні замінити людей у сфері послуг, де в розвинених країнах зайнято до 80 відсотків працівників.

Поглиблення нерівності: доходи від роботизації зосереджуватимуться в руках вузького кола власників технологій.

Науковці підсумовують: найважливіша частина робота - це не його механічні ноги, а політичні й суспільні норми, які регулюють його використання.

Долю цих технологій має вирішувати все суспільство через демократичний мандат, а не невелика група інженерів чи корпорацій.

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