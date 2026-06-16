Робот от Samsung уже работает среди людей: что известно о RB-Y1

Робот-гуманоид RB-Y1, разработанный подконтрольной Samsung компанией Rainbow Robotics, приступил к первым реальным испытаниям на коммерческом объекте. Андроида заметили внутри фулфилмент-центра Coupang, крупнейшего оператора электронной коммерции в Южной Корее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering .

Гуманоид без ног

В отличие от большинства современных человекоподобных роботов, которые передвигаются на двух ногах, разработчики RB-Y1 выбрали более прагматичную конструкцию. Машина сочетает в себе скоростную колесную платформу и верхнюю часть тела с двумя руками, которая полностью повторяет движения человеческого торса.

Высота робота составляет около 1,4 метра, а вес - 131 килограмм. Каждая из его двух механических рук имеет семь степеней свободы и способна поднимать грузы весом до 3 килограммов.

Благодаря высокоскоростной колесной базе робот способен передвигаться со скоростью до 1,5 метра в секунду.

Для обеспечения стабильности при резких поворотах или переносе коробок производитель интегрировал 20-осевую систему контроля всего тела, а также фирменное программное обеспечение для предотвращения столкновений рук между собой.

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Перспективы развития

Samsung имеет широкие амбиции на рынке робототехники. Накануне корпорация увеличила свою долю в Rainbow Robotics до 35 процентов, превратив ее в дочернюю структуру.

В Samsung официально определили это направление одним из ключевых векторов долгосрочного роста наряду с развитием искусственного интеллекта и передовых полупроводников.

Южная Корея на данный момент остается мировым лидером по уровню автоматизации производства. По данным Международной федерации робототехники, в стране зафиксирована самая высокая плотность роботов в мире: примерно 1012 промышленных аппаратов на каждые 10 тысяч работников, что более чем в семь раз превышает средний глобальный показатель.

Успешное завершение пилотного проекта на складах Coupang может дать четкий сигнал всей мировой индустрии о готовности сложных мобильных манипуляторов к полноценной коммерческой эксплуатации.