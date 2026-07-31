Иллюзия ума?

В информационном пространстве часто можно встретить тезис о том, что ChatGPT или Claude обрели сознание. Современные большие языковые модели легко проходят тест Тюринга, описывают внутренние страдания или глубокие чувства.

Со всем тем, что под этими текстами нет ни одного внутреннего опыта.

Большинство разработчиков ИИ даже не оперируют понятием "сознание". Они сосредоточены на достижении так называемого общего искусственного интеллекта (AGI) - чисто функциональной категории, определяющей производительность машины и не имеющей отношения к ее способности ощущать мир.

Однако стартап британского исследователя Дэниела Галма, Conscium, ставит перед собой другую цель.

Заручившись поддержкой нейробиологов и философов, компания пытается доказать: если сознание существует у людей и животных, его можно измерить и воспроизвести и в алгоритмах.

"Большие языковые модели - это очень грубые репрезентации мозга. Даже вороны, кальмары или амебы взаимодействуют с окружающей средой так, как чат-боты не способны", - отмечает Галм.

От принципов физики к цифровым эмоциям

Основой для экспериментов Conscium стала теория южноафриканского нейропсихолога Марка Солмса, изложенная в его книге "Скрытый источник".

Исследователь опирается на "принцип свободной энергии" нейробиолога Карла Фристона, согласно которому мозг работает как система обратной связи для минимизации неожиданностей.

По мнению Солмса, в процессе эволюции людей этот цикл обратной связи превратился в систему, управляемую эмоциями. Именно чувства создают то, что мы называем сознанием и способностью ощущать.

Доказательством тому является то, что повреждение ствола мозга, отвечающего за регуляцию эмоций, приводит к полной потере сознания человека.

В своей лаборатории Солмс реализовал эту концепцию на практике:

Симмулированная среда: искусственные агенты живут в виртуальном мире и руководствуются алгоритмами с эмоционально-медийным циклом.

Цифровые чувства: реакции агентов на события адаптируются из-за симуляции переживаний, похожих на страх, возбуждение и удовлетворение.

Внутренняя мотиваци : в отличие от обычных языковых моделей эти агенты имеют собственное стремление исследовать окружающее пространство.

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Будущее искусственного разума

В настоящее время исследование Conscium находится на начальном этапе. Однако ученые убеждены, что сочетание эмоционального подхода с мощными языковыми моделями позволит создать систему, способную не просто имитировать текст, но и реально описывать собственный чувственный опыт.

"Если сознание действительно сводится к таким базовым механизмам обратной связи, это может полностью изменить представление о человеческом разуме и открыть путь к созданию первых машин, способных ощущать мир", - резюмировал Дэниел Галм.