ИИ станет таким же привычным, как смартфон: прогноз Цукерберга на ближайшие 5 лет

CEO Meta Марк Цукерберг убежден, что персональные ИИ-агенты в скором времени станут такими же привычными, как смартфоны.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch .

Персональный ассистент в каждом смартфоне

По словам главы Meta, уже через пять лет наличие персонального ИИ-агента станет нормой для большинства жителей планеты.

"В отличие от обычных чат-ботов, только отвечающих на вопрос, новые агенты смогут самостоятельно выполнять поручения пользователя в автономном режиме", - отметил Цукерберг.

Ключевой площадкой для взаимодействия с ИИ, считает CEO Meta, должен стать мессенджер WhatsApp, уже сейчас являющийся основной платформой для пользователей Meta AI.

Также компания активно разворачивает систему бизнес-агентов. Они призваны автоматизировать поддержку клиентов и продаж. Сейчас более 1 миллиона предприятий уже внедрили эти решения в WhatsApp и Messenger.

Кроме этого Цукерберг видит большой потенциал в монетизации самых вычислительных мощностей (compute):

Meta рассматривает возможность продажи доступа к своим мощным серверам с высокой маржинальностью.

В то же время, компания не планирует отдавать все ресурсы наружу, сохраняя баланс для обучения собственных перспективных ИИ-моделей.

По словам главы компании, именно автономные ИИ-агенты и умные очки в сочетании с новыми алгоритмами рекомендаций станут основой для следующей волны продуктов и доходов Meta в ближайшие годы.

Рекордные инвестиции

Масштабные амбиции по созданию персонального и корпоративного ИИ требуют огромных инфраструктурных затрат. Это уже сказалось на финансовых показателях компании:

Свободный денежный поток Meta за последний квартал упал на 91 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 784 миллионов долларов (против 8,55 миллиарда долларов годом ранее).

Подразделение Reality Labs, разрабатывающее VR/AR-гарнитуры и умные очки, зафиксировало очередные убытки в размере 4,6 миллиарда долларов. Общий ущерб напрямую с 2021 года достиг 88 миллиардов долларов.

В свою очередь, акции компании упали почти на 10 процентов после обнародования отчетности.

Несмотря на беспокойство рынка высоких технологий, Meta продолжает наращивать мощности. Вместе с BlackRock она объявила о строительстве нового дата-центра стоимостью 14 миллиардов долларов.