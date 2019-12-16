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Поблизу Калинівки завершили розмінування територій

Новини » Суспільство     16.12.2019 - 15:56
Поблизу Калинівки завершили розмінування територій
Фото: розмінування (dsns.gov.ua)

Якість розмінування перевіряється незалежна група саперів

Поблизу Калинівки завершили поверхневе розмінування технічної території 48-го арсеналу, де у 2017 році стався вибухи боєприпасів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АрмияInform.

За словами командира військової частини полковника Миколи Батюка, на території військової частини завершили знешкодження залишків вибухонебезпечних предметів, що не підлягають транспортуванню. На даний момент якість розмінування проводить спеціальна група саперів.

"Фахівці, що входять до складу групи, не брали участі у розмінуванні. Тобто це незалежна команда фахівців. Вони по квадратах перевіряють місцевість і дають висновки про якість проведеного розмінування", - розповів Батюк.

Крім цього полковник зазначив, що планова утилізація пороху і боєприпасів, що вичерпали термін зберігання, триватиме близько року.

Нагадаємо, у вересні 2017 року відбулися вибухи боєприпасів на складах поблизу Калинівки. В результаті вибухів була проведена евакуація близько 25 тисяч чоловік місцевого населення з прилеглих населених пунктів.

Також РБК-Україна писало, що в кінці жовтня 2019 року Рада створила тимчасову слідчу комісію для розслідування вибухів на складах боєприпасів, серед яких були вибухи на складах Калинівки.

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