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Вблизи Калиновки завершили разминирование территорий

Новости » Общество     16.12.2019 - 15:56
Вблизи Калиновки завершили разминирование территорий
Фото: разминирование (dsns.gov.ua)

Качество разминирования проверяется независимая группа саперов

Вблизи Калиновки завершили поверхностное разминирование технической территории 48-го арсенала, где в 2017 году произошел взрывы боеприпасов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АрмияInform.

По словам командира воинской части полковника Николая Батюка, на территории воинской части завершили обезвреживания остатков взрывоопасных предметов, не подлежащих транспортировке. На данный момент качество разминирования проводит специальная группа саперов.

"Специалисты, входящие в состав группы, не принимали участия в разминировании. То есть это независимая команда специалистов. Они по квадратам проверяют местность и дают заключения о качестве проведенного разминирования", - рассказал Батюк.

Кроме этого полковник отметил, что плановая утилизация пороха и боеприпасов, исчерпавших срок хранения, продлится около года.

Напомним, в сентябре 2017 года произошли взрывы боеприпасов на складах вблизи Калиновки. В результате взрывов была проведена эвакуация около 25 тысяч человек местного населения из прилегающих населенных пунктов.

Также РБК-Украина писало, что в конце октября 2019 года Рада создала временную следственную комиссию для расследования взрывов на складах боеприпасов, среди которых были взрывы и на складах Калиновки.

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Новости Украины разминированиеКалиновка
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