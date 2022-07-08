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Замах на Абе. Екс-прем'єр Японії не подає ознак життя, - Kyodo

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Київ, П'ятниця 08 липня 2022 10:17
Замах на Абе. Екс-прем'єр Японії не подає ознак життя, - Kyodo Фото: після замаху екс-прем'єр Японії Сіндзо Абе не подає ознак життя (KyodoNews)
Автор: Руслан Гаращенко

Колишній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, на якого сьогодні було скоєно замах, знаходиться в критичному стані. Лікарі кажуть, що він не подає ознак життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японське агентство Kyodo.

За даними медиків, екс-прем'єр не приходив до тями після замаху.

Як відомо, сьогодні в місті Нара під час виступу колишній прем'єр-міністр Японії був розстріляний невідомим чоловіком. Абе відразу ж втратив свідомість і був госпіталізований.

За попередньою інформацією, політик був поранений в районі легенів і шиї.

Того, хто стріляв відразу ж затримала поліція. Ним виявився 41-річний місцевий житель. Кілер раніше служив у морських силах самооборони.

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Прем'єр-міністр Японія
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