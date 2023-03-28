Ставки растут. Зачем Путину ядерное оружие в Беларуси и есть ли угроза для Украины

Российское ядерное оружие все-таки появится на территории Беларуси. На днях соответствующие планы подтвердил президент РФ Владимир Путин, чем вызвал бурную международную реакцию, а Украина уже потребовала созвать Совбез ООН. О том, зачем Путину ядерное оружие в Беларуси и есть ли угроза для нашей страны, ­­­– ниже в материале РБК-Украина.

За время полномасштабной войны в Украине российский президент не впервые прибегает к ядерному шантажу. Его войска контролируют Запорожскую атомную станцию, а несколькими неделями ранее Москва приостановила участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Теперь же он ясно дал понять, что не намерен останавливаться и развернет тактическое ядерное оружие в Беларуси. Вероятно, по той причине, что так называемая "спецоперация" идет далеко не по плану.

Международное сообщество сразу отреагировало на заявление Путина. На Западе выступили с резким осуждением: в очередных попытках запугать союзников Украины, с одной стороны, увидели угрозу безопасности в Европе, а с другой – откровенную слабость Кремля. Повышение градуса ядерной риторики не проигнорировали и в Китае. Официальный Пекин, который принято считать партнером России, напомнил ей о необходимости снизить стратегические риски и разрядить ситуацию.

Размещение ядерного оружия может спровоцировать новые санкции против Беларуси, поскольку на международном уровне она обязалась быть свободной от него. Тем временем в НАТО опасаются, что Россия продолжит нарушать обязательства по контролю над вооружениями. Хотя формально положения договора о нераспространении будут соблюдены, поскольку Москва уже заявила, что оставит контроль за собой.

"По просьбе Лукашенко"

О том, что диктатор Александр Лукашенко выступает за развертывание ядерного оружия в Беларуси, известно давно. Собственно, свое решение Путин обосновал согласием белорусского сателлита. И подал его под видом противодействия размещению американских боеголовок в Европе.

"Мы договорились, что мы сделаем то же самое, не нарушая своих обязательств, хочу это подчеркнуть, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия… (Ядерное оружие, – ред.) мы не передаем. Ни США своим союзникам не передают. Мы в принципе делаем все то же самое, что они делают десятилетиями. Они имеют в определенных странах у союзников и готовят их носители и экипажи. Мы то же самое собираемся делать. Именно об этом Александр Григорьевич попросил", – заявил он.

Владимир Путин утверждает, что отклинулся на просьбы Лукашенко (фото GettyImages)

По его словам, поводом для активизации якобы стало заявление Великобритании о передаче Украине снарядов с обедненным ураном для танков Challenger 2. Интересно, что сам Лукашенко до сих пор публично не комментировал слова Путина. Прошлой осенью он говорил, что поставит вопрос ребром, только в случае агрессии против Беларуси или появления американского ядерного оружия в Польше.

Вместо Лукашенко объяснять позицию Минска пришлось белорусскому МИД. Сегодня там заверили, что вынуждены укреплять безопасность в рамках "союзного государства" на фоне беспрецедентного политического, экономического и информационного давления Запада.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко не видит ничего необычного в молчании Лукашенко. Во-первых, решение готовилось заранее, и безъядерный статус еще в феврале 2022-го исключили из конституции Беларуси. Во-вторых, во время визита в Минск в декабре прошлого года Путин говорил о переоснащении белорусских самолетов под вооружения "с особым компонентом".

"Это вполне осознанное и запланированное решение Путина и Лукашенко, именно они об этом договаривались. И я не вижу ничего удивительного в том, что белорусский диктатор до сих пор не реагирует", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

Точных сроков еще нет

Американский Институт изучения войны (ISW) полагает, что Путин пытался разместить ядерное оружие в Беларуси еще до вторжения в Украину. Но, по оценкам экспертов, он решил не спешить, чтобы сохранить рычаг для давления на Запад в рамках дальнейших информационных операций.

Как заявил российский президент, под ядерное оружие уже якобы переоборудовали 10 самолетов ВВС Беларуси. О каких именно идет речь, он не уточнил. Белорусские СМИ полагают, что в роли носителей могут выступить штурмовики Су-25.

Военный аналитик Петр Черник сомневается в том, что это правда. По его мнению, у белорусов нет и не будет своих носителей.

"Мне пока сложно понять, под какую тактическую ракету их могли переоборудовать. По состоянию на сейчас, это не более чем игра мышцами. Зачем переоборудовать Су-25 под ядерный удар, если есть боеголовка для "Искандера", у которого ракета с дальностью от 500 до 2 500 километров? "Искандеры" могут нести ядерную боеголовку до 50 килотонн, и эти ракетные комплексы давно завели в Беларусь", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

Для сравнения 50 килотонн – это по мощности как две с половиной бомбы, сброшенной в 1957 году на Хиросиму. То есть в теории заряд "Искандера" способен уничтожить целый город.

По мнению Черника, самолетами-носителями останутся российские МиГ-31К, которые базируются на аэродроме в "Мачулищах" под Минском. Они могут нести ракеты Х-47М2 "Кинжал" с ядерной боеголовкой тоже до 50 килотонн. Кроме того, Москва может задействовать стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Они способны брать на борт до восьми ракет Х-102 (ядерный вариант Х-101) с зарядом мощностью от 250 килотонн до 1 мегатонны.

"В военном смысле появление ядерного оружия в Беларуси вообще ничего не значит. Какая разница, с какой стороны прилетит ракета? В первую очередь "ядерный жупел" – это нарративы на собственное население, мол, смотрите, какие мы сильные. Они поднимают градус якобы в противостоянии с США, хотя США совершенно спокойно к этому относятся. Сейчас у меня как у аналитика нет доказательной базы того, что удар должен вот-вот произойти. Пока это исключительно рефлексия на движущиеся к нам боеприпасы с обедненным ураном. И не больше", – добавил он.

Что касается сроков, то опрошенные РБК-Украина эксперты соглашаются, что ядерное оружие могут разместить в Беларуси уже в этом году. Да и сам Путин обещал, что все договоренности "состоятся в ближайшее время".

Он также говорил, что с 3-го апреля начнется обучение белорусских экипажей, а 1 июля завершится строительство специального хранилища. Где оно будет, неизвестно, но в открытом доступе есть информация о минимум трех объектах, которые при СССР имели статус центральной базы хранения (ЦБХ). Это "Гомель-30" в Гомельской области, а также базы возле аэродромов "Мачулищи" и "Барановичи" (Брестская область).

Как отмечают в международном разведывательном сообществе InformNapalm, наиболее вероятным местом хранения может стать арсенал "Гомель-30". Этот объект долгое время был законсервирован и находится в удовлетворительном состоянии. Вполне возможно, что там есть место для 8-10 тактических ядерных зарядов.

Украинский профильный портал Defense Express не исключает, что они будут храниться на базе в "Мачулищах". Его мощности могли сохраниться еще лучше, поскольку здешние хранилища использовал белорусский Центробанк для хранения валютных ценностей. А до 1994 года на этом аэродроме размещался полк Ту-22К, которые могут нести ракеты Х-22 с ядерными боеголовками.

Есть ли угрозы для Украины

Планы разместить ядерное оружие в Беларуси насторожили украинские власти. Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Кремль взял ее в "ядерные заложники" и сделал шаг к внутренней дестабилизации страны. В частности, максимально повысив уровень негативного восприятия России в белорусском обществе.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорит, что Кремль взял Беларусь в ядерные заложники (фото Виталий Носач/РБК-Украина)

В Офисе президента уверены, что таким образом Путин признается в боязни потерпеть поражение в войне, и он сам вынужден прибегнуть к запугиванию. А представитель военной разведки Андрей Юсов подчеркивает, что Москва повышает ставки в ядерном шантаже, проигрывая на поле боя. Но западные союзники не намерены идти на поводу у Кремля. Домыслы о перемещении зарядов он также назвал "жонглированием словами", поскольку они пока не подтверждаются.

Лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью SkyNews заявил, что Украина должна готовиться к размещению ядерного оружия в Беларуси. По его мнению, такие действия могут спровоцировать открытие второго фронта, что приведет к усилению мобилизации.

"Это может означать привлечение большего количества людей в армию. Нам нужно по крайней мере еще восемь бригад, чтобы контролировать эту линию фронта. К счастью для нас, эта территория и рельеф похожи на болота. Поэтому будет тяжело напасть", – добавил он, но позже на телемарафоне дезавуировал свои же слова, заявив, что "мобилизация как продолжалась, так и будет продолжаться".

Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский подчеркивает, что на сегодня угрозы второго фронта с белорусского направления нет. А ресурса в рамках всеобщей мобилизации хватает, поэтому усиления не будет даже на фоне угрозы размещения ядерного оружия.

Эксперт Александр Мусиенко обращает внимание на то, что теперь появится еще одно пространство для эскалации. И оно в первую очередь направлено не против Украины, а против Запада. Поскольку ранее в ходе совместных учений Россия и Беларусь отрабатывали в той или иной степени удары по Польше, Германии и странам Балтии.

"Ядерное оружие нуждается в определенном обучении и моделировании его применения. Без этого использовать его достаточно сложно. Поэтому я вижу это как угрозу для стран НАТО, которые граничат с Беларусью. Что касается Украины, то большой угрозы здесь я не вижу", – добавил он в комментарии изданию.

Пока можно точно сказать, что судя по реакции Запада, запугать его точно не удалось. На что наверняка очень рассчитывали в Кремле.