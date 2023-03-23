У Байдена дали России совет, как не попасть под удар снарядов с ураном

Фото: США посоветовали россиянам, как сохранить жизнь своих военных (Getty Images)

Представитель Белого дома отметил, что США не передают Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.