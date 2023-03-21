ua ru
Вт, 21 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Путин испугался поставки снарядов с ураном Украине и начал угрожать реакцией

Новина українською →
Москва, Вторник 21 марта 2023 18:05
Путин испугался поставки снарядов с ураном Украине и начал угрожать реакцией Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российский диктатор Владимир Путин испугался будущей передачи Украине снарядов с обедненным ураном от Британии и уже успел пригрозить ответной реакцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина на пресс-брифинге с лидером Китая Си Цзиньпином.

"Похоже, что Запад решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле... Если все это будет происходить, то соответствующем образом Россия вынуждена будет реагировать", - сказал Путин.

Добавим, что министр оборони РФ Сергей Шойгу также отреагировал на поставки снарядов. Он заявил, после заявления Британии к ядерному столкновению остается "все меньше и меньше" ступеней.

Напомним, Британия намерена передать Украине снаряды с обедненным ураном, которые предназначенные для танков Challenger 2. Они эффективны для поражения танков и бронетехники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Великобритания Война России против Украины
NEWS
Обучение украинских пилотов на западных истребителях может занять полгода, - генерал
Обучение украинских пилотов на западных истребителях может занять полгода, - генерал
DAILY
Не только МиГи. Какие самолеты нужны Украине, чтобы победить Россию в небе
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Не только МиГи. Какие самолеты нужны Украине, чтобы победить Россию в небе