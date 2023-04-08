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Убийство посла Италии: в Конго шестерых человек осудили пожизненно

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Конго, Суббота 08 апреля 2023 02:45
Убийство посла Италии: в Конго шестерых человек осудили пожизненно Фото: В Конго пожизненно осудили шестерых мужчин за убийство посла в Италии (twitter.com/nab_rus)
Автор: Максим Шушко

За убийство посла Италии, его охранника и водителя в Конго приговорили к пожизненному заключению шестерых мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Alarabiya.

Посол Италии Лука Аттаназио, охранник Витторио Якаваччи и их водитель Мустафа Миламбо были убиты в Конго 22 февраля 2021 года. Они ехали из восточного города Гома и должны были принять участие в проекте Всемирной продовольственной программы.

Шестеро вооруженных мужчин перехватили два автомобиля на дороге, убили Миламбо и похитили шестерых пассажиров. Впоследствии армия Республики Конго и рейнджеры выследили группу преступников, началась перестрелка, в ходе которой похитители застрелили двух итальянцев.

"Пятеро приговоренных к пожизненному заключению уже находятся в тюрьме, а один судится заочно", - сообщил итальянский адвокат Бонифаций Баламаге.

"В тот день, когда правосудие состоялось, мы отмечаем яркий пример и верность Луки, Витторио и Мустафы", - говорится в сообщении посольства Италии в Киншасе.

Ранее мы сообщали, в Демократической Республике Конго повстанцы обстреляли вертолет миротворческой миссии ООН. В результате нападения один из пассажиров вертолета был убит.

Напомним, в Конго произошел теракт в церкви, пострадали 15 человек.

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