Убийство посла Италии: в Конго шестерых человек осудили пожизненно
За убийство посла Италии, его охранника и водителя в Конго приговорили к пожизненному заключению шестерых мужчин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Alarabiya.
Посол Италии Лука Аттаназио, охранник Витторио Якаваччи и их водитель Мустафа Миламбо были убиты в Конго 22 февраля 2021 года. Они ехали из восточного города Гома и должны были принять участие в проекте Всемирной продовольственной программы.
Шестеро вооруженных мужчин перехватили два автомобиля на дороге, убили Миламбо и похитили шестерых пассажиров. Впоследствии армия Республики Конго и рейнджеры выследили группу преступников, началась перестрелка, в ходе которой похитители застрелили двух итальянцев.
"Пятеро приговоренных к пожизненному заключению уже находятся в тюрьме, а один судится заочно", - сообщил итальянский адвокат Бонифаций Баламаге.
"В тот день, когда правосудие состоялось, мы отмечаем яркий пример и верность Луки, Витторио и Мустафы", - говорится в сообщении посольства Италии в Киншасе.
Ранее мы сообщали, в Демократической Республике Конго повстанцы обстреляли вертолет миротворческой миссии ООН. В результате нападения один из пассажиров вертолета был убит.
Напомним, в Конго произошел теракт в церкви, пострадали 15 человек.
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