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Есть погибшие и пострадавшие: в Конго произошел теракт в церкви

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Конго, Воскресенье 15 января 2023 20:38
Есть погибшие и пострадавшие: в Конго произошел теракт в церкви Фото: в Конго в церкви произошел взрыв (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Мощный взрыв произошел в церкви Кассинди на востоке Демократической Республики Конго. Ранения получили не менее 15 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Al Jazeera.

Известно, что взрыв произошел в воскресенье, 15 января, во время службы протестантской церкви. Сообщается минимум о пяти жертвах. Еще 15 человек получили ранения.

По словам представителя армии, нападение было совершено "Союзными демократическими силами" (ADF), которое подчиняется Исламскому Государству (ИГИЛ). Однако сама организация не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Польше два гражданина Украины попали в дорожно-транспортное происшествие. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

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