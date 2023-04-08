ua ru
Сб, 08 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вбивство посла Італії: в Конго шістьох людей засудили довічно

Новость на русском →
Конго, Субота 08 квітня 2023 02:45
Вбивство посла Італії: в Конго шістьох людей засудили довічно Фото: У Конго довічно засудили шістьох чоловіків за вбивство посла в Італії (twitter.com/nab_ukr)
Автор: Максим Шушко

За вбивство посла Італії, його охоронця та водія у Конго засудили до довічного ув'язнення шістьох чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Alarabiya.

Посол Італії Лука Аттаназіо, охоронець Вітторіо Якаваччі та їх водій Мустафа Міламбо були вбиті у Конго 22 лютого 2021 року. Вони їхали зі східного міста Гома та мали прийняти участь у проекті Всесвітньої продовольчої програми.

Шестеро озброєних чоловіків перехопили два автомобілі на дорозі, убили Міламбо та викрали шістьох пасажирів. Згодом армія Республіки Конго та рейнджери вистежили групу злочинців, почалася перестрілка, під час якої викрадачі застрелили двох італійців.

"П'ятеро засуджених до довічного ув’язнення вже перебувають у в’язниці, а один судиться заочно", - повідомив італійський адвокат Боніфацій Баламаге.

"У той день, коли правосуддя відбулося, ми відзначаємо яскравий приклад і відданість Луки, Вітторіо та Мустафи", - йдеться у повідомленні посольства Італії в Кіншасі.

Раніше ми повідомляли, в Демократичній Республіці Конго повстанці обстріляли гелікоптер миротворчої місії ООН. Внаслідок нападу одного з пасажирів вертольота було вбито.

Нагадаємо, у Конго стався теракт у церкві, постраждало 15 людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія Конго Суд
NEWS
З вулиці – до військкомату. Як розпізнати порушення при врученні повісток в Україні
З вулиці – до військкомату. Як розпізнати порушення при врученні повісток в Україні
DAILY
Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян