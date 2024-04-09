Убийство подростка на фуникулере в Киеве: сотруднику УГО избрали меру пресечения

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения сотруднику Управления государственной охраны, которого подозревают в убийстве подростка на станции фуникулера в столице.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .

Судья постановил удовлетворить ходатайство прокуроров, и применить по отношению к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, до 5 июня 2024.

Трагедия на фуникулере

Напомним, в воскресенье, 7 апреля, на станции фуникулера в Киеве произошла перепалка между сотрудником Управления государственной охраны и подростком. Мужчина толкнул парня в стекло, в результате чего последний получил смертельный порез шеи. Подросток умер на месте происшествия. Виновного задержали.

На следующий день Государственное бюро расследований открыло уголовное производство. Злоумышленника отстранили от выполнения обязанностей.

После этого правоохранители сообщили о подозрении сотруднику УГО в умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает наказание - до 15 лет лишения свободы.

Прокуроры попросили, чтобы для мужчины избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности залога.