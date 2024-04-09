Суд в Киеве избирает меру пресечения подозреваемому в убийстве подростка на фуникулере

Ранее в Государственном бюро расследований отметили, что правоохранители просят избрать фигуранту меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Суд объявил перерыв в заседании. Оно будет проходить в закрытом режиме.

Предыстория

7 апреля на станции столичного фуникулера возник конфликт между мужчиной, который работает водителем в Управлении государственной охраны и несовершеннолетним. После выхода из вагона мужчина толкнул подростка в результате чего последний разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи. Парень скончался на месте.

ДБР открыло уголовное производство из-за трагедии, а подозреваемому в это время объявили о подозрении и поместили в СИЗО.

Ранее в ДБР сообщалось, что в крови подозреваемого в убийстве подростка обнаружили 1,2 промилле алкоголя.

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