Убийство 16-летнего парня на киевском фуникулере: подозреваемый находится в СИЗО

Водитель Управления госохраны, подозреваемый в преднамеренном убийстве 16-летнего подростка на станции фуникулера в Киеве, находится в СИЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление государственной охраны Украины .

"Официально сообщаем, что подозреваемый находится в следственном изоляторе под стражей, Управление государственной охраны максимально сотрудничает со следствием и ни в коем случае не оправдывает военнослужащего", - говорится в сообщении с просьбой к обществу и представителям медиа "избегать распространения недостоверной и непроверенной" информации.

В то же время ведомство выразило соболезнования семье погибшего.

"Потеря ребенка - это неописуемое горе и непоправимая потеря", - отметили в Управлении госохраны.