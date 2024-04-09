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Убийство 16-летнего парня на киевском фуникулере: подозреваемый находится в СИЗО

Украина, Вторник 09 апреля 2024 10:58
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Убийство 16-летнего парня на киевском фуникулере: подозреваемый находится в СИЗО Фото: подозреваемый в убийстве 16-летнего подростка на Киевском фуникулере в СИЗО (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Водитель Управления госохраны, подозреваемый в преднамеренном убийстве 16-летнего подростка на станции фуникулера в Киеве, находится в СИЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление государственной охраны Украины.

"Официально сообщаем, что подозреваемый находится в следственном изоляторе под стражей, Управление государственной охраны максимально сотрудничает со следствием и ни в коем случае не оправдывает военнослужащего", - говорится в сообщении с просьбой к обществу и представителям медиа "избегать распространения недостоверной и непроверенной" информации.

В то же время ведомство выразило соболезнования семье погибшего.

"Потеря ребенка - это неописуемое горе и непоправимая потеря", - отметили в Управлении госохраны.

Что предшествовало

7 апреля на станции столичного фуникулера возник конфликт между мужчиной, служащим водителем в Управлении государственной охраны, и несовершеннолетним. После выхода из вагона на верхней станции правоохранитель толкнул подростка. По словам свидетелей, тот упал на стекло и от травм погиб не приходя в сознание.

Правоохранителю, причастному к трагедии на станции, объявили подозрение.

Ранее Государственное бюро расследований сообщало об возбуждении уголовного дела по факту убийства на станции фуникулера в Киеве.

Согласно данным Специализированной прокуратуры в сфере обороны центрального региона, задержан 1994 года рождения.

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