Убийство 16-летнего парня на киевском фуникулере: подозреваемый находится в СИЗО
Водитель Управления госохраны, подозреваемый в преднамеренном убийстве 16-летнего подростка на станции фуникулера в Киеве, находится в СИЗО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление государственной охраны Украины.
"Официально сообщаем, что подозреваемый находится в следственном изоляторе под стражей, Управление государственной охраны максимально сотрудничает со следствием и ни в коем случае не оправдывает военнослужащего", - говорится в сообщении с просьбой к обществу и представителям медиа "избегать распространения недостоверной и непроверенной" информации.
В то же время ведомство выразило соболезнования семье погибшего.
"Потеря ребенка - это неописуемое горе и непоправимая потеря", - отметили в Управлении госохраны.
Что предшествовало
7 апреля на станции столичного фуникулера возник конфликт между мужчиной, служащим водителем в Управлении государственной охраны, и несовершеннолетним. После выхода из вагона на верхней станции правоохранитель толкнул подростка. По словам свидетелей, тот упал на стекло и от травм погиб не приходя в сознание.
Правоохранителю, причастному к трагедии на станции, объявили подозрение.
Ранее Государственное бюро расследований сообщало об возбуждении уголовного дела по факту убийства на станции фуникулера в Киеве.
Согласно данным Специализированной прокуратуры в сфере обороны центрального региона, задержан 1994 года рождения.
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