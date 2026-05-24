В туалете ТЦК в Тернополе нашли мертвым мужчину: полиция подозревает самоубийство

13:31 24.05.2026 Вс
Что известно о первых предварительных выводах следователей и полиции?
aimg Мария Науменко
Фото: военный билет (zoda.gov.ua)
В Тернополе в одном из территориальных центров комплектования обнаружили тело 46-летнего мужчины. Полиция расследует обстоятельства его смерти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Тернопольской области.

По данным правоохранителей, сообщение о происшествии поступило в Тернопольское районное управление полиции в субботу, 23 мая.

Тело мужчины обнаружили в помещении уборной одного из ТЦК.

Погибшим оказался 46-летний житель Тернополя.

В полиции сообщили, что в этот же день мужчину доставили в территориальный центр комплектования для уточнения военно-учетных данных.

По предварительной информации следствия, мужчина зашел в туалет и совершил самоубийство с использованием огнестрельного оружия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной пометкой "самоубийство".

Сейчас правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

Инциденты с ТЦК

Напомним, в последнее время в Украине произошло несколько резонансных инцидентов в территориальных центрах комплектования.

В частности, в Днепре во время прохождения военно-врачебной комиссии умер мужчина, которого перед тем остановила группа оповещения для проверки военно-учетных документов. После этого в ТЦК назначили служебное расследование.

Еще один случай произошел в Кривом Роге, где мобилизованный мужчина умер в помещении ТЦК после доставки правоохранителями из-за нарушения правил воинского учета. По предварительным данным, причиной смерти могла быть сердечная недостаточность.

Также подобный инцидент ранее зафиксировали в Одесской области. В Белгород-Днестровском районном ТЦК умер военнообязанный, которого доставили для уточнения военно-учетных данных.

