"Важливий крок": Мінкульт відреагував на блокування "каналів Медведчука" в YouTube

У Міністертсві культури та інформаційної політики відреагували на блокування в YouTube "телеканалів Медведчука" 112 Україна, Zik, NewsOne. Цей крок вважають важливим для визнання в світі боротьби України з російською пропагандою.

"Це важливий крок до визнання світового суспільства боротьби України з інформаційним впливом з боку держави-агресора... Вони (канали, - ред.) не є ЗМІ, чи звичайним мовником, а частиною пропагандистської війни Росії проти України", - наголосив Ткаченко.

Міністр подякував фахівцям платформи YouTube, що звернули увагу на звернення уряду та на рішення РНБО України щодо цих телеканалів.

Нагадаємо, сьогодні зранку YouTube заблокував "канали Медведчука" на вимогу державних органів. При переході на сторінки ZIk, 112 і NewsOne повідомляється, що канали не доступні для перегляду на території України.

Раніше Ткаченко в інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що Україна офіційно зверталася до Youtube, щоб заблокувати там пул так званих "телеканалів Медведчука".

Нагадаємо, на початку лютого в результаті рішення РНБО були заблоковані три телеканали Козака - NewsOne, ZIK і "112 Україна". Крім того, були введені санкції проти Віктора Медведчука та його дружини.