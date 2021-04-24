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"Важливий крок": Мінкульт відреагував на блокування "каналів Медведчука" в YouTube

Новость на русском → Субота 24 квітня 2021 12:43
"Важливий крок": Мінкульт відреагував на блокування "каналів Медведчука" в YouTube Фото: міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Міністертсві культури та інформаційної політики відреагували на блокування в YouTube "телеканалів Медведчука" 112 Україна, Zik, NewsOne. Цей крок вважають важливим для визнання в світі боротьби України з російською пропагандою.

Таку заяву зробив глава Мінкульту Олександр Ткаченко в своєму Facebook.

Міністр подякував фахівцям платформи YouTube, що звернули увагу на звернення уряду та на рішення РНБО України щодо цих телеканалів.

"Це важливий крок до визнання світового суспільства боротьби України з інформаційним впливом з боку держави-агресора... Вони (канали, - ред.) не є ЗМІ, чи звичайним мовником, а частиною пропагандистської війни Росії проти України", - наголосив Ткаченко.

Нагадаємо, сьогодні зранку YouTube заблокував "канали Медведчука" на вимогу державних органів. При переході на сторінки ZIk, 112 і NewsOne повідомляється, що канали не доступні для перегляду на території України.

Раніше Ткаченко в інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що Україна офіційно зверталася до Youtube, щоб заблокувати там пул так званих "телеканалів Медведчука".

Нагадаємо, на початку лютого в результаті рішення РНБО були заблоковані три телеканали Козака - NewsOne, ZIK і "112 Україна". Крім того, були введені санкції проти Віктора Медведчука та його дружини.

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